Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 23 September 2026 | 07.01 WIB

Dua Kekalahan Beruntun dan Minus 4 Poin, Persiba Balikpapan Dituntut Segera Bangkit

Persiba Balikpapan. (Istimewa) - Image

Persiba Balikpapan. (Istimewa)

JawaPos.com - Persiba Balikpapan menghadapi awal musim yang tidak mudah di kompetisi Pegadaian Championship 2026/27. 

Tim berjuluk Beruang Madu tersebut masih berada di posisi ke-9 klasemen sementara Grup B dengan koleksi -4 poin.

Situasi itu tidak lepas dari sanksi pengurangan empat poin yang dijatuhkan I.League kepada Persiba Balikpapan akibat persoalan administrasi dan lisensi klub.

Masalah Persiba semakin bertambah setelah mereka menelan dua kekalahan pada dua pertandingan awal musim.

Beruang Madu kalah tipis 2-3 dari RANS Nusantara FC dan kemudian takluk 0-1 ketika menghadapi Persela Lamongan.

Dua hasil tersebut terasa semakin menyakitkan karena Persiba harus kehilangan poin melalui pertandingan yang berjalan ketat.

Kondisi itu membuat tim asuhan Sudirman harus segera mencari cara untuk bangkit.

Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyadari situasi yang dihadapi timnya tidak mudah.

Namun, dia meminta para pemain tetap menjalankan tugas secara profesional dan tidak larut dalam tekanan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persela vs Persiba: Sudirman Pastikan Beruang Madu Siap Hadapi Tekanan Suporter di Stadion Surajaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Persela vs Persiba: Sudirman Pastikan Beruang Madu Siap Hadapi Tekanan Suporter di Stadion Surajaya

Sabtu, 19 September 2026 | 04.55 WIB

Persela Lamongan vs Persiba Balikpapan, Bima Sakti Minta Dendy Sulistyawan dkk Jaga Fokus - Image
Sepak Bola Indonesia

Persela Lamongan vs Persiba Balikpapan, Bima Sakti Minta Dendy Sulistyawan dkk Jaga Fokus

Sabtu, 19 September 2026 | 04.40 WIB

Persela Amankan Tiga Poin atas Persis, Bima Sakti Soroti Dua Masalah Jelang Lawan Persiba - Image
Sepak Bola Indonesia

Persela Amankan Tiga Poin atas Persis, Bima Sakti Soroti Dua Masalah Jelang Lawan Persiba

Selasa, 15 September 2026 | 05.44 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

5

Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu

8

10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara

9

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

10

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore