Dua Kekalahan Beruntun dan Minus 4 Poin, Persiba Balikpapan Dituntut Segera Bangkit

Persiba Balikpapan. (Istimewa)
JawaPos.com - Persiba Balikpapan menghadapi awal musim yang tidak mudah di kompetisi Pegadaian Championship 2026/27.
Tim berjuluk Beruang Madu tersebut masih berada di posisi ke-9 klasemen sementara Grup B dengan koleksi -4 poin.
Situasi itu tidak lepas dari sanksi pengurangan empat poin yang dijatuhkan I.League kepada Persiba Balikpapan akibat persoalan administrasi dan lisensi klub.
Masalah Persiba semakin bertambah setelah mereka menelan dua kekalahan pada dua pertandingan awal musim.
Beruang Madu kalah tipis 2-3 dari RANS Nusantara FC dan kemudian takluk 0-1 ketika menghadapi Persela Lamongan.
Dua hasil tersebut terasa semakin menyakitkan karena Persiba harus kehilangan poin melalui pertandingan yang berjalan ketat.
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Kondisi itu membuat tim asuhan Sudirman harus segera mencari cara untuk bangkit.
Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyadari situasi yang dihadapi timnya tidak mudah.
Namun, dia meminta para pemain tetap menjalankan tugas secara profesional dan tidak larut dalam tekanan.
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