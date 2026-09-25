Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026

Timnas Indonesia gelar latihan perdana jelang FIFA ASEAN Cup 2026. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Indonesia akan memulai kiprahnya di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan melawan Singapura pada laga Grup A Divisi 1. Berikut link live streaming pertandingan tersebut.
Laga Timnas Indonesia vs Singapura akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2026). Sesuai jadwal, kick-off laga tersebut berlangsung pukul 20.00 WIB.
Pertandingan Timnas Indonesia vs Singapura akan disiarkan secara langsung di stasiun televisi nasional, SCTV. Selain itu, laga tersebut juga dapat dinikmati lewat aplikasi platform OTT Vidio dan TV Satelit berbayar NEX.
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Pertandingan tersebut sangat penting bagi kedua tim. Baik Timnas Indonesia maupun Singapura wajib mencuri kemenangan demi menjaga asa lolos ke partai final FIFA ASEAN Cup 2026. Sebab, hanya juara grup saja yang berhak lolos ke partai final.
Kapten Timnas Indonesia, Kevin Diks, menyadari perjalanan timnya tidak akan mudah. Pemain Borussia Monchengladbach itu menilai setiap lawan memiliki kapasitas yang wajib diwaspadai oleh skuad Garuda.
“Menurut saya, mereka semua adalah tim yang bagus. Jadi, kami akan menghadapi pertandingan yang kompetitif dan kami tetap fokus. Kami menjalaninya satu per satu dan kini fokus pada pertandingan pertama,” ujar Kevin Diks.
Sementara, pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menyambut antusias gelaran FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menyebut, ajang ini menjadi kesempatan besar bagi skuad Garuda meengangkat trofi perdana.
“Ini merupakan kesempatan besar bagi Indonesia untuk bermain di kandang dalam ajang FIFA ASEAN. Turnamen ini adalah yang pertama kalinya digelar, sekaligus menjadi kesempatan pertama bagi kami untuk mengangkat trofi dalam kompetisi ini,” kata Herdman
FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan kompetisi baru yang digelar untuk mempertemukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam sebuah turnamen resmi. Edisi perdana ajang tersebut berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 di Indonesia dan Hong Kong.
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