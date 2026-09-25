Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026: Garuda Menang Mulus!

Pesepak bola Timnas Indonesia menjalani latihan resmi menjelang pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion PTIK, Jakarta, Kamis (24/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga pertama Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda diprediksi meraih kemenangan atas The Lions -julukan Timnas Singapura- dalam laga tersebut.
Timnas Indonesia bakal menantang Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (25/9). Duel tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 20.00 WIB.
Timnas Indonesia memiliki kenangan pahit ketika menghadapi Singapura. Pada pertemuan terakhir di fase grup Piala AFF 2026, skuad Garuda harus puas bermain imbang 1-1 melawan The Lions.
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Hasil imbang tersebut terasa menyakitkan bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, karena hasil tersebut skuad Garuda gagal melaju ke fase gugur Piala AFF 2026. Padahal, pasukan John Herdman digadang-gadang menjadi salah satu kandidat kuat juara.
Kini, Timnas Indonesia datang dengan kekuatan penuh menghadapi The Lions. Skuad Garuda kali ini diperkuat oleh beberapa pemain bintangnya yang berkarier di luar negeri seperti Kevin Diks, Emil Audero, Ole Romeny, Justin Hubner, Calvin Verdonk, hingga Joey Pelupessy.
Kekuatan Timnas Indonesia jelas sangat berbeda jika dibanding saat menghadapi Singapura di Piala AFF 2026. Mengingat, di ajang tersebut skuad Garuda tidak diperkuat oleh para pemain abroad lantaran Piala AFF bukan agenda resmi FIFA.
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Kendati demikian, Singapura bukan tim yang mudah untuk dikalahkan. Di bawah komando Gavin Lee, The Lions menjelma menjadi tim yang solid. Mereka bahkan berhasil lolos ke Piala Asia 2027.
Skuad The Lions memiliki lini pertahanan solid dengan duet Hariss Harun dan Jacob Mahler. Lini serang Singapura juga tidak bisa dianggap remeh. Mereka bakal mengandalkan kemampuang yang dimiliki Ilhan Fandi.
Satu yang pasti, pertandingan tersebut sangat krusial bagi Timnas Indonesia dan Singapura. Kedua kesebelasan wajib mengamankan kemenangan jika ingin menjaga asa lolos ke partai final FIFA ASEAN Cup 2026.
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