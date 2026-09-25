Maksimalkan Waktu Istirahat, Timnas Indonesia Hilangkan Tradisi Sapa Penonton di SUGBK Usai Laga

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, usai laga melawan Vietnam / Dery Ridwansah JawaPos.com
JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga pembuka Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (25/9) pukul 20.00 WIB. Namun usai pertandingan, skuad Garuda tidak akan menyapa para penonton dengan memutari running track SUGBK.
Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh Media Officer Timnas Indonesia, Paul Palele, dalam akhir sesi jumpa pers Timnas Indonesia vs Singapura, Kamis (24/9) kemarin.
“Sebagai informasi tambahan setelah pertandingan pertama besok, kami tidak akan melakukan tradisi mengelilingi stadion untuk menyapa para penggemar,” kata Paul, dikutip Jumat (25/9).
Para penggawa Timnas Indonesia tidak melakukan tradisi tersebut karena laga melawan Singapura merupakan laga perdana skuad Garuda dan digelar pada pukul 20.00 WIB karena akan ada acara seremoni pembukaan terlebih dahulu. Praktis, waktu pertandingan akan berakhir lebih malam sekira pukul 21.30 WIB.
“Mengingat ini adalah pertandingan sangat pertama di turnamen dan perjalanan kita masih panjang. Selain itu, waktu kick-off pertandingan besok adalah pukul 20.00 WIB, berbeda dari biasanya pukul 19.00 WIB,” terang Paul.
Karena itu, kubu Timnas Indonesia ingin langsung masuk ke ruang ganti demi memaksimalkan waktu pemulihan. Terlebih, skuad Garuda hanya punya waktu dua hari untuk menghadapi Malaysia di laga kedua Grup A.
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“Kami ingin memaksimalkan setiap menit istirahat yang kami miliki dalam jeda dua hari sebelum kita menghadapi Malaysia,” ujar Paul.
Sebagaimana diketahui, biasanya setelah memainkan laga kandang, para pemain Timnas Indonesia akan membuat lingkaran di tengah lapangan. Mereka menyanyikan lagu Tanah Airku bersama dengan para suporter yang hadir langsung ke stadion.
Setelah itu, para pemain dan ofisial tim akan berjalan memutari stadion untuk menyapa para penonton. Nah, tradisi inilah yang tidak akan dilakukan setelah laga melawan Singapura malam hari nanti.
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Jawa Pos
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