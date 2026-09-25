Format Baru Sepak Bola Asia Disiapkan AFC, Timnas Indonesia Berpotensi Masuk Liga B

JawaPos.com - Rencana baru AFC untuk mengelar kompetisi tim nasional antar negara Asia kembali menjadi perhatian.

Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) disebut tengah menyiapkan AFC Nations League yang akan menjadi kompetisi baru bagi negara-negara anggotanya.

Rencana tersebut sebelumnya sudah diumumkan AFC pada Desember 2025. Kompetisi ini disiapkan untuk memberikan pertandingan internasional yang lebih terstruktur sekaligus meningkatkan kesempatan negara-negara Asia mendapatkan lawan yang seimbang.

AFC juga menyebut Nations League dapat membantu menciptakan kalender pertandingan tim nasional yang lebih jelas dan berkelanjutan.

Perubahan kalender sepak bola Asia menjadi salah satu faktor yang membuka ruang untuk kompetisi tersebut.

AFC pada Maret 2026 menyatakan telah menghentikan proses bidding Piala Asia 2031 dan 2035 setelah adanya pembahasan dengan FIFA mengenai kemungkinan perubahan kalender internasional negara Asia. Salah satu arah yang disepakati secara prinsip adalah menggelar Piala Asia pada tahun genap.

Piala Asia edisi berikutnya yang akan digelar di tahun 2027, kemudian beralih ke tahun genap, terdapat ruang dalam kalender internasional yang dapat dimanfaatkan untuk mengelar kompetisi baru seperti AFC Nations League.

Konsep yang beredar disebut-sebut akan mengadopsi sistem UEFA Nations League dengan pembagian tim nasional berdasarkan beberapa tingkatan. Dalam skema yang ramai dibahas, kompetisi dapat terdiri dari empat liga, yakni Liga A, B, C, dan D.