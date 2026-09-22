Pertimbangkan Kondisi Palembang, Sumsel United Ubah Jadwal saat Lawan PSPS Pekanbaru

Kenneth Ngwoke harus menunda debut bersama Sumsel United di Pegadaian Championship 2026/27. (Istimewa)
JawaPos.com - Sumsel United kembali mengubah jadwal pertandingan kandang mereka pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026/27.
Laga menghadapi PSPS Pekanbaru yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung malam hari dipastikan digelar pada sore hari.
Pertandingan Sumsel United kontra PSPS Pekanbaru akan berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sabtu (26/9). Berdasarkan keputusan terbaru, kickoff pertandingan dimajukan menjadi pukul 15.30 WIB dari jadwal awal pukul 19.00 WIB.
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Keputusan tersebut diambil Match Organizing Committee (MOC) Sumsel United dengan mempertimbangkan sejumlah kondisi terkini di Palembang. Pihak MOC juga telah menyampaikan perubahan jadwal tersebut secara resmi kepada I.League.
Ketua MOC Sumsel United, Muhammad Fathony, mengatakan keputusan itu tidak diambil secara sepihak. Menurutnya, ada berbagai aspek yang menjadi pertimbangan sebelum akhirnya jadwal pertandingan diubah.
“Dalam mengambil keputusan ini tentu kita memperhitungkan banyak hal, termasuk juga kondisi terkini di Palembang dan telah kita sampaikan juga kepada pihak I.League dengan bersurat secara resmi. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan balasan dan pertandingan kedua Sumsel United akan kembali dilaksanakan pada sore hari, tepatnya kickoff pukul 15.30 WIB,” ujar Fathony, Senin (21/9).
Selain berkoordinasi dengan I.League, MOC Sumsel United juga melibatkan dokter dan tenaga kesehatan dalam proses persiapan pertandingan.
Masukan dari tim kesehatan menjadi salah satu bahan pertimbangan terkait kondisi yang ada di wilayah Palembang.
Koordinasi juga dilakukan dengan pihak keamanan untuk memastikan pertandingan di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.
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