Progres Apik Sandy Walsh! Kondisi Terbaru Bintang Persib Bandung dan Timnas Indonesia usai Cedera

JawaPos.com - Kabar positif datang dari Persib Bandung setelah Sandy Walsh mulai kembali menginjak rumput lapangan latihan usai cedera.

Bek Timnas Indonesia itu mengaku kondisinya semakin membaik, meski belum memastikan kapan bisa kembali tampil dalam pertandingan kompetitif Super League 2026/2027.

Kembalinya Sandy Walsh menjadi kabar menggembirakan bagi jajaran pelatih dan pendukung Persib Bandung.

Pemain berdarah Indonesia-Belanda tersebut terlihat kembali menjalani aktivitas di lapangan setelah melewati fase awal pemulihan yang sempat menemui kendala.

“Saya sangat senang bisa kembali ke lapangan. Kondisi saya semakin membaik. Saya sempat mengalami sedikit kendala di awal, tetapi sekarang semuanya berjalan dengan baik, prosesnya berjalan lancar,” kata Sandy.

Sandy Walsh Mulai Kembali ke Lapangan Sandy Walsh belum langsung mendapat kepastian untuk tampil dalam pertandingan kompetitif meski sudah kembali berlatih di lapangan.

Bek Persib Bandung itu masih harus melewati sejumlah tahapan pemulihan sebelum mendapat lampu hijau dari tim medis dan pelatih.

Perkembangan tersebut tetap menjadi sinyal positif bagi Persib Bandung karena Sandy mulai bisa meningkatkan aktivitas fisiknya setelah menepi akibat cedera.