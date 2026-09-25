Timnas Indonesia Diprediksi Naik ke Peringkat 116 FIFA jika Menang Lawan Singapura

Pesepak bola Timnas Indonesia menjalani latihan resmi menjelang pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion PTIK, Jakarta, Kamis (24/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Indonesia berpeluang menambah poin dalam ranking FIFA apabila mampu mengalahkan Singapura pada pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026.
Berdasarkan perhitungan sementara, kemenangan atas Singapura akan memberikan tambahan 4,12 poin bagi skuad Garuda.
Pertandingan Indonesia kontra Singapura dijadwalkan berlangsung besok.
Hasil laga tersebut tidak hanya menentukan perjalanan Indonesia di turnamen, tetapi juga berpengaruh terhadap posisi Timnas Indonesia dalam ranking FIFA.
Jika berhasil meraih kemenangan, Indonesia diproyeksikan mendapatkan tambahan 4,12 poin. Dengan tambahan tersebut, posisi Indonesia secara matematis akan naik ke peringkat 116 dunia.
Kenaikan itu berpotensi membuat Indonesia melewati dua negara yang saat ini berada di sekitar posisi tersebut, yakni Sudan dan Gambia. Perubahan peringkat tetap bergantung pada hasil pertandingan negara-negara lain yang berada di sekitar Indonesia.
Sementara itu, hasil imbang justru membuat Indonesia kehilangan 0,88 poin. Jika mengalami kekalahan, pengurangan poin yang diterima akan jauh lebih besar, yakni mencapai 5,88 poin.
Dengan demikian, pertandingan melawan Singapura menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperbaiki posisi di ranking FIFA.
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Kemenangan menjadi hasil yang memberikan tambahan poin, sedangkan hasil imbang maupun kekalahan berpotensi membuat perolehan poin Indonesia berkurang.
Perhitungan tersebut juga berkaitan dengan bobot pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026. Ajang ini masih menggunakan bobot pengali sebesar 10 dalam perhitungan ranking FIFA, sehingga nilainya berada pada level yang sama dengan pertandingan uji coba yang digelar dalam agenda FIFA Matchday.
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