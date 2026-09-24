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Andika Rachmansyah
Jumat, 25 September 2026 | 02.01 WIB

Trio Persib Tak Dipanggil Timnas Indonesia, Ini Penjelasan John Herdman

John Herdman menjelaskan alasan Beckham Putra, Marc Klok, dan Eliano Reijnders tak dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com) - Image

John Herdman menjelaskan alasan Beckham Putra, Marc Klok, dan Eliano Reijnders tak dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengungkap alasan tidak memanggil Beckham Putra, Marc Klok, dan Eliano Reijnders ke skuad untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Menurutnya, keputusan tersebut berkaitan dengan profil pemain dan kebutuhan taktik tim.

Ketiga pemain Persib Bandung itu tidak masuk dalam daftar skuad Timnas Indonesia untuk turnamen kali ini. Absennya Beckham, Klok, dan Eliano cukup menyita perhatian karena ketiganya telah menunjukkan performa bersama klub pada awal musim.

Herdman justru memanggil Shayne Pattynama untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemain tersebut diketahui baru pulih dari cedera dan belum mencatatkan menit bermain bersama Persija Jakarta.

Meski tidak masuk skuad kali ini, Herdman memastikan pintu Timnas Indonesia tetap terbuka bagi Beckham, Klok, dan Eliano. Ia menegaskan performa di level klub akan terus menjadi bahan penilaian.

“Bagi para pemain yang tidak masuk skuad, pintu selalu terbuka. Seperti yang sudah saya sampaikan kepada mereka, performa di level klub dan perjalanan karier mereka akan selalu menjadi penilaian secara konsisten,” kata Herdman dalam konferensi pers jelang laga melawan Singapura, Kamis (24/9/2026).

Herdman kemudian menjelaskan bahwa pemilihan pemain dilakukan berdasarkan profil yang dibutuhkan untuk menjalankan identitas permainan Timnas Indonesia.

“Untuk pemain yang secara khusus Anda tanyakan, semuanya kembali kepada profil pemain. Saya melihat pemain mana di posisi mereka yang bisa memberikan profil yang kami butuhkan untuk memainkan identitas permainan yang akan membawa kami meraih kesuksesan,” terangnya.

Pelatih asal Inggris itu juga menegaskan keputusan tidak memanggil ketiga pemain tersebut bukan berkaitan dengan sikap maupun komitmen mereka terhadap Timnas Indonesia.

“Bagi para pemain tersebut, keputusan ini tidak ada kaitannya dengan sikap, komitmen, atau keinginan mereka untuk bermain bagi Indonesia,” ujarnya.

Menurut Herdman, komposisi skuad untuk FIFA ASEAN Cup 2026 membuat tim membutuhkan profil pemain tertentu di sejumlah posisi.

Editor: Hendra
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