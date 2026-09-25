Prediksi Skor Italia vs Belgia di Liga Nations UEFA: The Red Devils Tahan Imbang Tuan Rumah

Roberto Mancini memimpin Italia menghadapi Belgia pada laga pembuka UEFA Nations League 2026/2027 di Stadio Olimpico. (Timnas Italia)
JawaPos.com — Italia dan Belgia diprediksi bermain imbang 1-1 pada laga pembuka UEFA Nations League 2026/2027 di Stadio Olimpico, Sabtu (26/9/2026) pukul 01.45 WIB, saat kedua tim memulai era baru bersama pelatih masing-masing.
Pertandingan Liga A Grup 1 ini menjadi ujian pertama bagi Roberto Mancini dan Mark van Bommel dalam persaingan yang juga melibatkan Prancis serta Turki.
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Italia memasuki UEFA Nations League 2026/2027 dengan misi membangun kembali kekuatan setelah kembali gagal lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi, sedangkan Roberto Mancini dipercaya memimpin proses regenerasi skuad.
Pelatih yang membawa Gli Azzurri menjuarai Euro 2020 itu kembali ke kursi pelatih setelah tiga tahun meninggalkan Timnas Italia untuk menangani Arab Saudi.
Kegagalan Italia kali ini terjadi setelah mereka finis di bawah Norwegia pada fase kualifikasi Piala Dunia 2026, sebelum menyingkirkan Irlandia Utara pada semifinal playoff.
Namun, langkah Italia terhenti setelah kalah dramatis melalui adu penalti dari Bosnia-Herzegovina, sekaligus memperpanjang penantian mereka untuk kembali tampil di Piala Dunia sejak 2014.
Mancini langsung membawa sejumlah wajah baru ke dalam skuad Italia yang berisi 34 pemain untuk menghadapi rangkaian pertandingan internasional bulan ini.
Sebelumnya, pelatih interim Silvio Baldini juga memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda dalam dua laga persahabatan melawan Luksemburg dan Yunani yang sama-sama berakhir dengan kemenangan 1-0.
Italia tidak bisa menurunkan Alessandro Bastoni karena menjalani hukuman skorsing, sementara Federico Dimarco, Bryan Cristante, dan kapten Juventus Manuel Locatelli absen akibat cedera.
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