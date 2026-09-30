Michael Olise Selamatkan Prancis dari Belgia dan Pertahankan Rekor Sempurna Zinedine Zidane

Michael Olise (Bein Sports)
JawaPos.com – Michael Olise menjadi penentu kemenangan Prancis atas Belgia dengan skor 1-0 dalam lanjutan Nations League.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (29/9), Pemain yang masuk sebagai pemain pengganti itu hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk mencetak gol kemenangan pada menit ke-88 di Stade Roi Baudouin.
Gol tersebut sekaligus membantu Zinedine Zidane mempertahankan rekor sempurnanya setelah meraih dua kemenangan dari dua pertandingan bersama Prancis.
Prancis sebenarnya tampil lebih dominan pada sebagian besar pertandingan, tetapi sejumlah peluang gagal dikonversikan menjadi gol.
Desire Doue menjadi salah satu pemain yang paling berbahaya dengan lima tembakan, dua di antaranya tepat sasaran, serta satu tendangan yang membentur mistar gawang.
Belgia mulai meningkatkan tekanan pada babak kedua, tetapi Mike Maignan beberapa kali menggagalkan peluang lawan sebelum Olise menentukan hasil pertandingan.
Olise mencetak gol setelah menerima umpan dari Rayan Cherki dan membawa bola dari garis tengah sebelum melepaskan tembakan melengkung ke sudut Kannan bawah gawang Belgia.
Kemenangan tersebut membuat Prancis tetap memiliki catatan sempurna di bawah kepemimpinan Zidane, meskipun penampilan menyerang mereka belum sepenuhnya maksimal.
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