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Selasa, 29 September 2026 | 18.52 WIB

Prancis Kalahkan Belgia, Zinedine Zidane Lari Sambil Tendang Bola Saat Rayakan Gol Michael Olise

Aksi unik Zinedine Zidane rayakan gol Michael Olise. (@equipedefrance/X). - Image

Aksi unik Zinedine Zidane rayakan gol Michael Olise. (@equipedefrance/X).

JawaPos.com - Prancis menundukkan Belgia 1-0 pada laga kedua Grup A Nations League yang berlangsung di King Baudouin Stadium, Selasa (29/9). Prancis tampil tanpa Kylian Mbappe yang harus menepi akibat cedera lutut kiri. Kondisi itu membuat pelatih Zinedine Zidane melakukan perubahan besar pada lini serang timnya.

Zidane membuat sembilan perubahan dalam susunan pemain Prancis. Jeremy Jacquet, Andy Diouf, dan Lucas Da Cunha mendapat kesempatan menjalani debut, sedangkan pemain muda seperti Maghnes Akliouche dan Esteban Lepaul dipercaya tampil sejak awal. Sementara itu, Michael Olise, Rayan Cherki, dan Ousmane Dembele memulai pertandingan dari bangku cadangan. 

Prancis sebenarnya mendominasi jalannya pertandingan sejak awal. Namun, Les Bleus kesulitan mengubah sejumlah peluang menjadi gol karena kiper Belgia Senne Lammens tampil gagah mengamankan gawang. Desire Doue hampir membuka keunggulan Prancis pada menit ke-12, tetapi tendangannya masih membentur mistar. 

Sementara itu, Da Cunha juga nyaris mencetak gol lewat tembakan keras tetapi lagi-lagi hanya membentur tiang. Pada menit ke-88, Olise berhasil memecah kebuntuan setelah menerima bola jauh di dalam wilayah pertahanan Prancis. Pemain berusia 24 tahun itu membawa bola dengan cepat melewati sisi kanan lapangan sebelum melakukan tekanan ke tengah.

Olise kemudian melepaskan tendangan keras yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang Belgia. Senne Lammens tidak mampu menghentikan tembakan Olise yang membuat Prancis akhirnya unggul 1-0. Zidane langsung merayakan gol itu dengan berlari menyusuri garis tepi lapangan sambil berteriak sebelum menendang bola yang berada di jalurnya.

Usai laga, Zidane mengaku aksinya itu dilakukan karena terbawa suasana. “Saya mengikuti jalannya permainan dan ingin menjadi bagian dari itu. Saya melihat dia melakukan dribel dan dia membuat permainan yang luar biasa, jadi saya ingin mengikutinya. Kemudian saya melihat bola di sana dan mengatakan kepada diri sendiri bahwa saya harus menendangnya. Mungkin sedikit konyol, tetapi tidak masalah,” kata Zidane dikutip dari ESPN.

Meski kehilangan sejumlah pemain utama dan melakukan rotasi besar-besaran, Zidane tetap percaya dengan kemampuan skuadnya. “Saya percaya kepada para pemain saya. Saya percaya bahwa saya memiliki sebuah kelompok, sebuah tim yang saling cocok dan bekerja dengan baik bersama-sama. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas,” ujar Zidane.

“Saya sama sekali tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Memang sejak awal sudah direncanakan seperti itu. Saya mengatakan kepada diri sendiri bahwa saya memiliki 23 pemain dan pada akhirnya saya akan menggunakan semuanya,” lanjutnya. Gol Olise akhirnya memastikan Prancis membawa pulang tiga poin dan membuat mereka menempati puncak klasemen sementara Grup A. Selanjutnya, Prancis akan menghadapi Italia sedangkan Belgia akan menghadapi Turki pada 3 Oktober.

Editor: Banu Adikara
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