Gol Michael Olise Bawa Timnas Prancis Menang 1-0 atas Belgia

Michael Olise banjir peminat usai tampil impresif di Piala Dunia 2026. (Dok. Instagram/@equipedefrance)
JawaPos.com - Timnas Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League A Grup 1 2026/27 di Stadion Roi Baudouin, Brussels, Selasa WIB.
Gol tunggal Les Bleus dicetak Michael Olise pada babak kedua. Hasil ini membawa Prancis naik ke puncak klasemen Grup 1 dengan koleksi enam poin dari dua pertandingan.
Sementara itu, Belgia harus turun ke posisi kedua dengan torehan tiga poin, demikian laman resmi UEFA.
Pada pertandingan berikutnya, Belgia akan menghadapi Turkiye, sedangkan Prancis dijadwalkan menjamu Italia.
Kedua tim mengawali pertandingan dengan tempo relatif lambat. Prancis kemudian mendapatkan peluang emas pertama pada menit ke-12 melalui aksi individu Desire Doue.
Doue mampu melewati kawalan tiga pemain Belgia di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan. Namun, bola masih membentur mistar gawang.
Prancis semakin menguasai permainan setelah peluang tersebut. Les Bleus beberapa kali mengancam melalui serangan balik cepat.
Mereka bahkan sempat mendapatkan dua situasi yang berpotensi menghasilkan penalti pada menit ke-21 dan ke-25, tetapi wasit memilih melanjutkan pertandingan.
Tekanan Prancis berlanjut pada menit ke-27. Tendangan bebas Maghnes Akliouche ditepis kiper Belgia, Senne Lammens. Bola muntah kemudian disambar Pierre Kalulu, tetapi pertahanan tuan rumah mampu menghalaunya.
Belgia mulai memberikan respons memasuki menit ke-40. Kevin De Bruyne menjadi motor serangan tuan rumah dan menciptakan sejumlah peluang.
Namun, penyelesaian akhir para pemain Belgia belum mampu membuahkan gol. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum.
Prancis kembali mengambil inisiatif serangan sejak awal babak kedua. Pada menit ke-52, Doue melepaskan tembakan keras yang masih melebar tipis di sisi kiri gawang Belgia.
Dua menit kemudian, Lucas Da Cunha hampir memecah kebuntuan. Tembakannya dari luar kotak penalti hanya membentur tiang gawang.
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