Nyali Wani Toni Firmansyah! Gelandang Persebaya Surabaya Janji Evaluasi dan Tebus Kekecewaan

Gelandang Persebaya Surabaya Toni Firmansyah meminta maaf kepada Bonek dan Bonita setelah Green Force ditahan Garudayaksa FC 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya gagal mempertahankan kemenangan atas Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9/2026), setelah keunggulan 1-0 lewat Alex Martins pada menit ke-84 disamakan lima menit kemudian.
Hasil 1-1 itu membuat gelandang Persebaya Surabaya, Toni Firmansyah, meminta maaf kepada Bonek dan Bonita sekaligus berjanji mengevaluasi kesalahan tim.
Baca Juga:Bernardo Tavares Hutang 2 Poin, Persebaya Surabaya Bertekad Bangkit Lawan Isenmulang Kalteng FC
Persebaya Surabaya sebenarnya berada di jalur kemenangan setelah Alex Martins mencetak gol pada menit ke-84 melalui sundulan yang membuat Stadion Gelora Bung Tomo bergemuruh.
Gol tersebut menjadi momentum penting bagi Green Force karena kemenangan sudah berada di depan mata setelah perjuangan sepanjang pertandingan.
Namun, keunggulan itu hanya bertahan sekitar lima menit sebelum Garudayaksa FC memanfaatkan situasi bola mati untuk mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-89.
Gawang Reza Arya akhirnya kembali bergetar dan Persebaya Surabaya harus puas membawa pulang satu poin dari pertandingan pekan ketiga Super League 2026/2027.
Sebelumnya, Green Force juga sempat mencetak gol lebih awal melalui Miguel Pereira pada awal babak kedua.
Namun, gol tersebut dianulir setelah pemeriksaan VAR karena Miguel berada dalam posisi offside sehingga Persebaya Surabaya harus kembali berusaha mencari gol pembuka.
Kondisi tersebut membuat hasil akhir terasa semakin mengecewakan bagi para pemain dan suporter.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022