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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 22 September 2026 | 14.47 WIB

Nyali Wani Toni Firmansyah! Gelandang Persebaya Surabaya Janji Evaluasi dan Tebus Kekecewaan

Gelandang Persebaya Surabaya Toni Firmansyah meminta maaf kepada Bonek dan Bonita setelah Green Force ditahan Garudayaksa FC 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya) - Image

Gelandang Persebaya Surabaya Toni Firmansyah meminta maaf kepada Bonek dan Bonita setelah Green Force ditahan Garudayaksa FC 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya gagal mempertahankan kemenangan atas Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9/2026), setelah keunggulan 1-0 lewat Alex Martins pada menit ke-84 disamakan lima menit kemudian.

Hasil 1-1 itu membuat gelandang Persebaya Surabaya, Toni Firmansyah, meminta maaf kepada Bonek dan Bonita sekaligus berjanji mengevaluasi kesalahan tim.

Keunggulan Persebaya Surabaya Lenyap dalam Lima Menit

Persebaya Surabaya sebenarnya berada di jalur kemenangan setelah Alex Martins mencetak gol pada menit ke-84 melalui sundulan yang membuat Stadion Gelora Bung Tomo bergemuruh.

Gol tersebut menjadi momentum penting bagi Green Force karena kemenangan sudah berada di depan mata setelah perjuangan sepanjang pertandingan.

Namun, keunggulan itu hanya bertahan sekitar lima menit sebelum Garudayaksa FC memanfaatkan situasi bola mati untuk mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-89.

Gawang Reza Arya akhirnya kembali bergetar dan Persebaya Surabaya harus puas membawa pulang satu poin dari pertandingan pekan ketiga Super League 2026/2027.

Sebelumnya, Green Force juga sempat mencetak gol lebih awal melalui Miguel Pereira pada awal babak kedua.

Namun, gol tersebut dianulir setelah pemeriksaan VAR karena Miguel berada dalam posisi offside sehingga Persebaya Surabaya harus kembali berusaha mencari gol pembuka.

Kondisi tersebut membuat hasil akhir terasa semakin mengecewakan bagi para pemain dan suporter.

Editor: Banu Adikara
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