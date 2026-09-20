Toni Firmansyah Minta Maaf ke Bonek dan Bonita usai Persebaya Surabaya Gagal Menang

Toni Firmansyah minta maaf kepada Bonek dan Bonita setelah Persebaya Surabaya ditahan imbang Garudayaksa FC 1-1 di GBT. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com - Toni Firmansyah meminta maaf kepada Bonek dan Bonita setelah Persebaya Surabaya gagal mengamankan kemenangan atas Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (19/9).
Green Force yang sempat unggul 1-0 melalui Alex Martins harus menerima hasil imbang 1-1 setelah lawan mencetak gol penyama kedudukan lima menit kemudian.
Persebaya Surabaya sebenarnya hanya berjarak beberapa menit dari kemenangan ketika Alex Martins mencetak gol pada menit ke-84.
Penyerang asal Brasil tersebut menyambut umpan Jefferson Silva dengan sundulan yang membawa Green Force unggul 1-0 di hadapan pendukungnya sendiri.
Gol tersebut membuat Persebaya Surabaya berada dalam posisi ideal untuk mengamankan tiga poin pada pekan ketiga Super League 2026/2027.
Namun, keunggulan itu justru menguap hanya lima menit berselang setelah Garudayaksa FC berhasil mencetak gol penyeimbang.
Skor 1-1 akhirnya bertahan hingga pertandingan selesai dan membuat Persebaya Surabaya harus puas mendapatkan satu poin.
Situasi tersebut terasa mengecewakan karena Green Force sudah berada di depan kemenangan sebelum lawan mencetak gol balasan pada pengujung pertandingan.
Hasil tersebut juga menjadi perhatian para pemain Persebaya Surabaya karena tim sebenarnya memiliki cukup banyak kesempatan sepanjang pertandingan.
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