4 Jebolan Klub Internal Persebaya yang Pernah Berseragam Persija

Empat pemain jebolan kompetisi internal Persebaya. 2 pemain difoto ini memperkuat Persija Jakarta, ada Marselino Ferdinan (kiri) dan Rizky Ridho (dua dari kiri). (Instagram/@hariono24.ho)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya dikenal sebagai salah satu klub yang serius membina pemain muda. Dari kompetisi internalnya, sejumlah talenta berhasil menembus tim senior, Timnas Indonesia, hingga klub-klub besar, termasuk Persija Jakarta.
Jejak itu berlanjut hingga musim 2026/2027 setelah Persija mendatangkan Marselino Ferdinan. Ia menambah daftar pemain jebolan pembinaan Persebaya yang pernah berseragam Macan Kemayoran.
Berikut empat pemain yang pernah dan sedang memperkuat Persija Jakarta.
Marselino Ferdinan menjadi nama terbaru dalam daftar ini. Persija resmi mendatangkan gelandang 22 tahun tersebut pada pengujung masa pendaftaran pemain untuk memperkuat skuad musim 2026/2027.
Marselino merupakan produk pembinaan Persebaya. Ia menimba pengalaman di kompetisi internal sebelum menembus tim senior dan menjalani debut profesional bersama Persebaya pada 2021.
Dalam perjalanan kariernya, Marselino kemudian melanjutkan petualangan ke Eropa dengan memperkuat KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trencin sebelum kembali ke Indonesia untuk bergabung dengan Persija.
Rizky Ridho merupakan jebolan klub internal Persebaya El Faza. Klub tersebut berada di bawah naungan legenda Persebaya Mat Halil.
Ridho kemudian masuk akademi Persebaya dan menembus tim senior. Setelah meninggalkan Bajol Ijo, ia bergabung dengan Persija pada musim 2023/2024.
Bek Timnas Indonesia tersebut kini menjadi salah satu pemain penting sekaligus kapten Persija. Data ILeague mencatat Ridho telah tampil dalam tiga pertandingan Persija pada awal musim 2026/2027.
Hansamu Yama merupakan jebolan Semut Hitam, salah satu klub yang mengikuti kompetisi internal Persebaya. Kompetisi internal tersebut memang menjadi salah satu jalur pembinaan pemain muda Persebaya.
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