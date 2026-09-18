Prediksi Susunan Pemain Madura United vs PSIM: Abiyoso Jadi Andalan

Prediksi susunan pemain Madura United vs PSIM Yogyakarta di Super League. Riyatno Abiyoso diprediksi jadi andalan Laskar Mataram. (Dok. PSIM)
JawaPos.com - PSIM Yogyakarta memburu kemenangan perdana di Super League 2026/2027 saat bertandang ke markas Madura United pada pekan ketiga. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Jumat (18/9) pukul 19.00 WIB.
Riyatno Abiyoso menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu membantu PSIM mencuri poin dari kandang Madura United. Pemain 27 tahun itu selalu dipercaya tampil di sisi kiri penyerangan dalam dua pertandingan sebelumnya.
Abiyoso mengaku sudah melupakan kekalahan tipis dari Persebaya Surabaya. Ia menegaskan PSIM datang ke Pamekasan dengan motivasi baru untuk memburu kemenangan.
“Kita datang dengan motivasi baru dan kita akan mencoba yang terbaik untuk meraih poin di kandang Madura,” kata Riyatno Abiyoso saat jumpa pers yang dikutip dari laman resmi PSIM Yogyakarta, Jumat (18/9).
Kepercayaan yang diberikan pelatih juga menjadi motivasi bagi Abiyoso. Ia tidak menganggap status sebagai pemain utama di dua laga awal sebagai beban.
"Dua pertandingan ini selalu diberi kepercayaan. Bagi saya itu bukan beban, justru untuk saya bisa bekerja lebih keras lagi dan menampilkan sebaik mungkin di lapangan untuk menjawab kepercayaan dari pelatih kepala dan sebisa mungkin saya membantu tim untuk bermain lebih baik lagi,” pungkas Riyatno Abiyoso.
Untuk laga kali ini, Madura United diprediksi tidak banyak mengubah komposisi setelah meraih kemenangan atas PSS Sleman pada pertandingan sebelumnya. Dimitar Mitkov tetap menjadi pilihan utama di lini depan.
Sementara itu, PSIM harus melakukan perubahan di lini tengah. Adrian Purzycki dipastikan absen setelah mendapat kartu merah saat menghadapi Persebaya Surabaya.
Ahmad Agung diprediksi mengisi posisi yang ditinggalkan Purzycki. Di lini depan, Riyatno Abiyoso kembali menjadi salah satu opsi utama untuk memberikan ancaman melalui sisi kiri.
Berikut prediksi susunan pemain Madura United vs PSIM Yogyakarta:
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