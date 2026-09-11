Saddil Ramdani hingga Lars Veldwijk, 6 Pemain Baru di Pekan Kedua Super League

JawaPos.com - Pekan kedua Super League 2026/2027 diwarnai pergerakan sejumlah klub di bursa transfer. Saddil Ramdani hingga Lars Veldwijk menjadi bagian dari enam pemain yang mendapatkan klub baru.

Bursa transfer Super League masih dibuka hingga 30 September 2026. Kondisi tersebut membuat klub-klub peserta masih memiliki ruang untuk memperkuat skuad setelah melihat kebutuhan tim pada awal kompetisi.

Berikut enam pemain yang mendapatkan klub baru menjelang atau saat pekan kedua Super League 2026/2027:

Saddil Ramdani Persebaya Surabaya menambah kekuatan di sektor sayap dengan mendatangkan Saddil Ramdani. Pemain berusia 27 tahun itu bergabung dari Persib Bandung dengan status pinjaman selama satu musim.

Kepindahan tersebut menjadi kesempatan bagi Saddil untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak. Musim lalu, ia tampil dalam 25 pertandingan Super League bersama Persib dengan 12 kali menjadi starter.

Ivan Mamut Persija Jakarta memperkuat lini depan dengan merekrut penyerang asal Kroasia, Ivan Mamut. Pemain berusia 29 tahun itu didatangkan dari NK Varazdin dan menjadi tambahan baru untuk lini serang Macan Kemayoran.

Mamut datang dengan catatan cukup produktif di Kroasia. Pada awal musim 2026/2027, ia mencetak dua gol dalam lima pertandingan Liga Kroasia bersama Varazdin sebelum pindah ke Persija.

Lars Veldwijk PSM Makassar juga menambah opsi di lini depan dengan mendatangkan Lars Veldwijk. Penyerang berusia 35 tahun tersebut diperkenalkan sebagai pemain baru Juku Eja pada 9 September 2026 dan akan mengenakan nomor punggung 7.

Veldwijk memiliki pengalaman panjang di berbagai kompetisi. Penyerang asal Afrika Selatan itu pernah memperkuat Nottingham Forest, PEC Zwolle, Jeonbuk Hyundai Motors, Suwon FC, hingga BG Pathum United.