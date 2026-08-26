Koleksi 1.539 Menit Musim Lalu! Beckham Putra Siap Bawa Persib Bandung Lolos ke ACL Two

JawaPos.com - Beckham Putra bertekad membawa Persib Bandung lolos ke fase grup AFC Champions League 2 (ACL Two) 2026/2027 saat menghadapi Manila Digger di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8).

Laga play off ACl Two lawan Manila Digger tersebut digelar tanpa penonton, dengan Beckham Putra mengandalkan persiapan pramusim dan pemusatan latihan di Bali.

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Selain menjalani sejumlah pertandingan pramusim, skuad Persib Bandung juga menggelar training center (TC) di Bali sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Menurut Beckham, rangkaian persiapan tersebut menjadi modal penting sebelum menghadapi wakil Filipina tersebut.

Pemain berusia 24 tahun itu menilai tim pelatih kini memiliki gambaran lebih jelas mengenai kelebihan dan kekurangan skuad setelah menjalani agenda pramusim.

“Ya, persiapan sangat bagus. Kita juga sudah melakukan training center di Bali,” kata Beckham.

“Jadi persiapan yang sangat cukup untuk kita menghadapi lawan Manila di tanggal 31. Semoga dengan persiapan di Bali kemarin menjadi modal kita untuk melawan Manila,” imbuh dia.