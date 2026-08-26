Koleksi 1.539 Menit Musim Lalu! Beckham Putra Siap Bawa Persib Bandung Lolos ke ACL Two

Beckham Putra bertekad membantu Persib Bandung menyingkirkan Manila Digger dan lolos ke fase grup ACL 2 2026/2027. (Persib)
JawaPos.com - Beckham Putra bertekad membawa Persib Bandung lolos ke fase grup AFC Champions League 2 (ACL Two) 2026/2027 saat menghadapi Manila Digger di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8).
Laga play off ACl Two lawan Manila Digger tersebut digelar tanpa penonton, dengan Beckham Putra mengandalkan persiapan pramusim dan pemusatan latihan di Bali.
Persiapan Persib Bandung menuju duel kontra Manila Digger di ACL Two dinilai Beckham Putra sudah cukup matang.
Selain menjalani sejumlah pertandingan pramusim, skuad Persib Bandung juga menggelar training center (TC) di Bali sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi musim 2026/2027.
Menurut Beckham, rangkaian persiapan tersebut menjadi modal penting sebelum menghadapi wakil Filipina tersebut.
Pemain berusia 24 tahun itu menilai tim pelatih kini memiliki gambaran lebih jelas mengenai kelebihan dan kekurangan skuad setelah menjalani agenda pramusim.
“Ya, persiapan sangat bagus. Kita juga sudah melakukan training center di Bali,” kata Beckham.
“Jadi persiapan yang sangat cukup untuk kita menghadapi lawan Manila di tanggal 31. Semoga dengan persiapan di Bali kemarin menjadi modal kita untuk melawan Manila,” imbuh dia.
Persib Bandung memiliki memori positif ketika menghadapi Manila Digger pada musim sebelumnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti