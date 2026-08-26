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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 26 Agustus 2026 | 13.19 WIB

Koleksi 1.539 Menit Musim Lalu! Beckham Putra Siap Bawa Persib Bandung Lolos ke ACL Two

Beckham Putra bertekad membantu Persib Bandung menyingkirkan Manila Digger dan lolos ke fase grup ACL 2 2026/2027. (Persib) - Image

Beckham Putra bertekad membantu Persib Bandung menyingkirkan Manila Digger dan lolos ke fase grup ACL 2 2026/2027. (Persib)

JawaPos.com - Beckham Putra bertekad membawa Persib Bandung lolos ke fase grup AFC Champions League 2 (ACL Two) 2026/2027 saat menghadapi Manila Digger di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8).

Laga play off ACl Two lawan Manila Digger tersebut digelar tanpa penonton, dengan Beckham Putra mengandalkan persiapan pramusim dan pemusatan latihan di Bali.

Persiapan Persib Bandung menuju duel kontra Manila Digger di ACL Two dinilai Beckham Putra sudah cukup matang.

Selain menjalani sejumlah pertandingan pramusim, skuad Persib Bandung juga menggelar training center (TC) di Bali sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Menurut Beckham, rangkaian persiapan tersebut menjadi modal penting sebelum menghadapi wakil Filipina tersebut.

Pemain berusia 24 tahun itu menilai tim pelatih kini memiliki gambaran lebih jelas mengenai kelebihan dan kekurangan skuad setelah menjalani agenda pramusim.

“Ya, persiapan sangat bagus. Kita juga sudah melakukan training center di Bali,” kata Beckham.

“Jadi persiapan yang sangat cukup untuk kita menghadapi lawan Manila di tanggal 31. Semoga dengan persiapan di Bali kemarin menjadi modal kita untuk melawan Manila,” imbuh dia.

Beckham Ingin Ulangi Kontribusi Musim Lalu

Persib Bandung memiliki memori positif ketika menghadapi Manila Digger pada musim sebelumnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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