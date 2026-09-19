Beckham Putra Ingin Persib Bandung Akhiri Rekor Buruk Lawan Persijap Jepara

Pesepak bola Persib Bandung Beckham Putra Nugraha. (Abdan Syakura/Antara)
JawaPos.com - Pemain Persib Bandung Beckham Putra ingin timnya mengakhiri rekor buruk melawan Persijap Jepara, ketika kedua tim bertemu pada laga pekan ketiga BRI Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (20/9) pukul 19.00 WIB.
Beckham mengatakan timnya datang ke Jepara dengan penuh rasa percaya diri setelah kemenangan yang mereka dapatkan dalam kompetisi Asia menghadapi FC Seoul dengan skor 1-0.
"Tahun lalu, kami lawan Persijap kami kalah dan tidak bisa menang di kandang. Itu jadi motivasi penting, semoga kemenangan lawan FC Seoul jadi motivasi lebih melawan Persijap," kata Beckham, dikutip dari laman resmi Persib, Sabtu.
Baca Juga:Persela vs Persiba: Sudirman Pastikan Beruang Madu Siap Hadapi Tekanan Suporter di Stadion Surajaya
Pada musim lalu, Persijap menjadi satu-satunya tim yang tidak bisa dikalahkan Persib. Pada pertemuan pertama, mereka kalah 1-2 di Jepara, lalu pada pertemuan kedua di Bandung, sang Pangeran Biru hanya sanggup bermain imbang 0-0.
Menurut Beckham, rekor pertemuan musim lalu akan menjadikan Persijap tampil beda pada laga nanti meskipun mereka tidak memulai musim ini dengan baik setelah menelan dua kekalahan dalam dua laga.
"Itu tidak menjadi acuan buat kami, karena pastinya mereka akan berbeda saat melawan kami. Mempunyai catatan yang cukup baik saat melawan kami musim lalu, pasti mereka akan tampil berlipat ganda. Siapa pun lawannya, pasti lawan Persib akan melakukan hal ekstra," tegas pemain berusia 24 tahun tersebut.
Persijap menjadi laga tandang berturut-turut sang juara bertahan. Sebelumnya, mereka melakoni laga tandang di Jakarta melawan Persija Jakarta, lalu terbang ke Korea Selatan menghadapi FC Seoul.
Beckham mengakui rangkaian perjalanan tandang tersebut bukan perkara mudah. Setelah menyelesaikan pertandingan di Seoul, rombongan Persib tidak pulang ke Bandung, karena langsung melakukan perjalanan menuju Jawa Tengah untuk menghadapi Persijap.
"Kemarin kami lawan tim-tim berat, Persija dan Seoul. Terutama Seoul, perjalanan cukup panjang dan kami langsung ke Semarang, Itu tidak mudah. Semoga pemain bisa cepat fit kembali karena perjalanan hampir seharian kemarin. Semoga kami bisa bermain maksimal lawan Persijap nanti," ujar Beckham.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022