Beckham Putra Ingin Persib Bandung Akhiri Rekor Buruk Lawan Persijap Jepara

JawaPos.com - Pemain Persib Bandung Beckham Putra ingin timnya mengakhiri rekor buruk melawan Persijap Jepara, ketika kedua tim bertemu pada laga pekan ketiga BRI Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (20/9) pukul 19.00 WIB.

Beckham mengatakan timnya datang ke Jepara dengan penuh rasa percaya diri setelah kemenangan yang mereka dapatkan dalam kompetisi Asia menghadapi FC Seoul dengan skor 1-0.

"Tahun lalu, kami lawan Persijap kami kalah dan tidak bisa menang di kandang. Itu jadi motivasi penting, semoga kemenangan lawan FC Seoul jadi motivasi lebih melawan Persijap," kata Beckham, dikutip dari laman resmi Persib, Sabtu.

Pada musim lalu, Persijap menjadi satu-satunya tim yang tidak bisa dikalahkan Persib. Pada pertemuan pertama, mereka kalah 1-2 di Jepara, lalu pada pertemuan kedua di Bandung, sang Pangeran Biru hanya sanggup bermain imbang 0-0.

Menurut Beckham, rekor pertemuan musim lalu akan menjadikan Persijap tampil beda pada laga nanti meskipun mereka tidak memulai musim ini dengan baik setelah menelan dua kekalahan dalam dua laga.

"Itu tidak menjadi acuan buat kami, karena pastinya mereka akan berbeda saat melawan kami. Mempunyai catatan yang cukup baik saat melawan kami musim lalu, pasti mereka akan tampil berlipat ganda. Siapa pun lawannya, pasti lawan Persib akan melakukan hal ekstra," tegas pemain berusia 24 tahun tersebut.

Persijap menjadi laga tandang berturut-turut sang juara bertahan. Sebelumnya, mereka melakoni laga tandang di Jakarta melawan Persija Jakarta, lalu terbang ke Korea Selatan menghadapi FC Seoul.

Beckham mengakui rangkaian perjalanan tandang tersebut bukan perkara mudah. Setelah menyelesaikan pertandingan di Seoul, rombongan Persib tidak pulang ke Bandung, karena langsung melakukan perjalanan menuju Jawa Tengah untuk menghadapi Persijap.