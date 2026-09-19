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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 20 September 2026 | 04.32 WIB

Beckham Putra Akui Persib Kelelahan, Perjalanan Panjang Jadi Tantangan Lawan Persijap Jepara

Beckham Putra Nugraha saat memimpin Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. (Dok. Persib) - Image

Beckham Putra Nugraha saat memimpin Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung harus kembali menjalani laga tandang dalam waktu berdekatan. Kali ini, Maung Bandung akan bertemu Persijap Jepara pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (20/9).

Pertandingan tersebut menjadi laga tandang ketiga yang harus dilakoni Persib secara beruntun. Sebelumnya, Persib menghadapi Persija Jakarta dalam pertandingan liga, kemudian melanjutkan perjalanan ke Korea Selatan untuk menantang FC Seoul pada ajang AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

Padatnya agenda dan perjalanan panjang membuat kondisi fisik pemain menjadi perhatian. Beckham Putra Nugraha mengakui situasi tersebut tidak mudah bagi dirinya dan rekan-rekan setim.

Menurut Beckham, pertandingan menghadapi Persija dan FC Seoul sama-sama menguras tenaga. Namun, perjalanan menuju Korea Selatan hingga kembali ke Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi skuad Persib.

"Kondisi alhamdulillah menurut saya bagus. Kita tahu kemarin lawan tim berat, Persija dan Seoul. Terutama Seoul, kita harus menempuh perjalanan yang panjang dan langsung ke Semarang. Pastinya tidak mudah," ujar Beckham.

Dalam kondisi seperti sekarang, Beckham menilai waktu istirahat menjadi hal penting bagi para pemain. Persib perlu memastikan kondisi fisik seluruh anggota tim kembali prima sebelum menghadapi Persijap.

Pemain jebolan Diklat Persib itu berharap waktu pemulihan yang tersedia bisa dimanfaatkan dengan baik. Sebab, Persib tidak ingin kondisi fisik menjadi kendala ketika pertandingan melawan Persijap dimulai.

"Semoga pemain bisa cepat fit kembali karena kita perjalanan hampir seharian kemarin dan semoga kita bisa bermain maksimal lawan Persijap nanti," tuturnya.

Persib juga memiliki catatan yang perlu diperhatikan dari pertemuan dengan Persijap. Pada musim lalu, Maung Bandung sempat menelan kekalahan ketika menghadapi Laskar Kalinyamat.

Editor: Banu Adikara
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