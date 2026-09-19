Beckham Putra Akui Persib Kelelahan, Perjalanan Panjang Jadi Tantangan Lawan Persijap Jepara

Beckham Putra Nugraha saat memimpin Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung harus kembali menjalani laga tandang dalam waktu berdekatan. Kali ini, Maung Bandung akan bertemu Persijap Jepara pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (20/9).
Pertandingan tersebut menjadi laga tandang ketiga yang harus dilakoni Persib secara beruntun. Sebelumnya, Persib menghadapi Persija Jakarta dalam pertandingan liga, kemudian melanjutkan perjalanan ke Korea Selatan untuk menantang FC Seoul pada ajang AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.
Padatnya agenda dan perjalanan panjang membuat kondisi fisik pemain menjadi perhatian. Beckham Putra Nugraha mengakui situasi tersebut tidak mudah bagi dirinya dan rekan-rekan setim.
Menurut Beckham, pertandingan menghadapi Persija dan FC Seoul sama-sama menguras tenaga. Namun, perjalanan menuju Korea Selatan hingga kembali ke Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi skuad Persib.
"Kondisi alhamdulillah menurut saya bagus. Kita tahu kemarin lawan tim berat, Persija dan Seoul. Terutama Seoul, kita harus menempuh perjalanan yang panjang dan langsung ke Semarang. Pastinya tidak mudah," ujar Beckham.
Dalam kondisi seperti sekarang, Beckham menilai waktu istirahat menjadi hal penting bagi para pemain. Persib perlu memastikan kondisi fisik seluruh anggota tim kembali prima sebelum menghadapi Persijap.
Baca Juga: Persib Bandung Ukir Sejarah! Pecahkan Rekor 30 Tahun Klub Indonesia Tak Pernah Menang atas Tim Korea
Pemain jebolan Diklat Persib itu berharap waktu pemulihan yang tersedia bisa dimanfaatkan dengan baik. Sebab, Persib tidak ingin kondisi fisik menjadi kendala ketika pertandingan melawan Persijap dimulai.
"Semoga pemain bisa cepat fit kembali karena kita perjalanan hampir seharian kemarin dan semoga kita bisa bermain maksimal lawan Persijap nanti," tuturnya.
Persib juga memiliki catatan yang perlu diperhatikan dari pertemuan dengan Persijap. Pada musim lalu, Maung Bandung sempat menelan kekalahan ketika menghadapi Laskar Kalinyamat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022