Felipe Cadenazzi Tercatat Sebagai Pemain PSIS di I.League, Apakah Rafinha Dicoret?

Felipe Cadenazzi. (I.League)
JawaPos.com - PSIS Semarang kembali menjadi perhatian menjelang penutupan bursa transfer Championship musim 2026/2027.
Kali ini, nama striker asal Argentina, Felipe Cadenazzi, muncul dalam database resmi I.League sebagai pemain Laskar Mahesa Jenar.
Kemunculan tersebut menarik perhatian karena Cadenazzi tercatat menggunakan nomor punggung 91. Nomor itu sebelumnya juga dikaitkan dengan nasip pemain Laskar Mahesa Jenar asal Brasil Rafinha.
Baca Juga:Semen Padang Gagal Kalahkan PSIS, Nil Maizar Soroti Kelengahan Lini Belakang di Menit Akhir
Data tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai komposisi pemain asing PSIS untuk musim 2026/2027.
Apalagi, perubahan daftar pemain terjadi ketika bursa transfer sudah memasuki hari terakhir.
Berdasarkan data yang tersedia, Cadenazzi merupakan penyerang berusia 34 tahun dengan tinggi badan 1,91 meter.
Pemain kelahiran Argentina itu berposisi sebagai striker dan dikenal memiliki pengalaman bermain di sejumlah kompetisi, termasuk memperskuat sejumpah tim di Liga Indonesia.
Sebelum dikaitkan dengan PSIS, Cadenazzi tercatat pernah memperkuat PSMS Medan pada musim 2025/2026. Bersama klub tersebut, ia tampil dalam 20 pertandingan di Championship dan mencetak 12 gol.
Catatan tersebut membuat Cadenazzi bukan sosok baru bagi sepak bola Indonesia. Sebelumnya, ia juga pernah memperkuat Borneo Samarinda pada musim 2023/2024 di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Saat membela Borneo, Cadenazzi mencatatkan 29 penampilan di kompetisi liga dengan torehan 15 gol. Ia juga sempat mendapatkan penghargaan Player of the Month Liga 1 pada November 2023.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan
Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022