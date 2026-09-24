Felipe Cadenazzi Tercatat Sebagai Pemain PSIS di I.League, Apakah Rafinha Dicoret?

JawaPos.com - PSIS Semarang kembali menjadi perhatian menjelang penutupan bursa transfer Championship musim 2026/2027.

Kali ini, nama striker asal Argentina, Felipe Cadenazzi, muncul dalam database resmi I.League sebagai pemain Laskar Mahesa Jenar.

Kemunculan tersebut menarik perhatian karena Cadenazzi tercatat menggunakan nomor punggung 91. Nomor itu sebelumnya juga dikaitkan dengan nasip pemain Laskar Mahesa Jenar asal Brasil Rafinha.

Data tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai komposisi pemain asing PSIS untuk musim 2026/2027.

Apalagi, perubahan daftar pemain terjadi ketika bursa transfer sudah memasuki hari terakhir.

Berdasarkan data yang tersedia, Cadenazzi merupakan penyerang berusia 34 tahun dengan tinggi badan 1,91 meter.

Pemain kelahiran Argentina itu berposisi sebagai striker dan dikenal memiliki pengalaman bermain di sejumlah kompetisi, termasuk memperskuat sejumpah tim di Liga Indonesia.

Sebelum dikaitkan dengan PSIS, Cadenazzi tercatat pernah memperkuat PSMS Medan pada musim 2025/2026. Bersama klub tersebut, ia tampil dalam 20 pertandingan di Championship dan mencetak 12 gol.

Catatan tersebut membuat Cadenazzi bukan sosok baru bagi sepak bola Indonesia. Sebelumnya, ia juga pernah memperkuat Borneo Samarinda pada musim 2023/2024 di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.