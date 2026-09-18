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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 19 September 2026 | 04.31 WIB

PSIS Semarang Siapkan Strategi Hadapi Semen Padang, WCP Soroti Transisi Permainan

Pelatih PSIS Semarang Widodo Cahyono Putro puas melihat timnya bangkit dari ketertinggalan dua gol hingga menahan imbang Persebaya Surabaya 2-2 pada Persebaya 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

Pelatih PSIS Semarang Widodo Cahyono Putro puas melihat timnya bangkit dari ketertinggalan dua gol hingga menahan imbang Persebaya Surabaya 2-2 pada Persebaya 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com - PSIS Semarang terus mematangkan persiapan jelang menghadapi Semen Padang FC pada pekan kedua Pegadaian Championship 2026/27. Laga tersebut akan digelar di Stadion Patriot Chandra Bhaga, Bekasi, Minggu (20/9) malam.

Pelatih PSIS Semarang, Widodo Cahyono Putro (WCP), memastikan masih ada sejumlah aspek yang menjadi perhatian timnya sebelum bertolak ke Bekasi. Evaluasi dari pertandingan perdana menjadi salah satu bahan utama dalam persiapan Laskar Mahesa Jenar.

WCP mengaku cukup senang melihat kondisi para pemainnya setelah menjalani pertandingan pertama. Meski terdapat satu-dua pemain yang sempat mengalami kendala, kondisi tersebut diyakini tidak akan menjadi masalah besar.

“Pemain dalam kondisi yang cukup bagus, meski ada satu-dua pemain yang agak terkendala, namun sudah bisa pulih sebelum berangkat ke Bekasi melawan Semen Padang,” kata WCP.

PSIS membawa modal positif menuju pertandingan kedua setelah meraih kemenangan 2-1 atas PSPS Pekanbaru pada laga pembuka di Stadion Jatidiri, Semarang, akhir pekan lalu.

Meski berhasil mengamankan tiga poin, WCP tidak ingin timnya terlena. Sejumlah evaluasi tetap dilakukan, terutama berkaitan dengan transisi permainan dari menyerang ke bertahan.

Selain membenahi permainan sendiri, tim pelatih PSIS juga mulai mempelajari karakter permainan Semen Padang. WCP ingin anak asuhnya memahami cara membongkar pertahanan Kabau Sirah sekaligus mencari celah yang dapat dimanfaatkan.

“Persiapan kami tentunya dari hasil laga pertama, kita evaluasi bagaimana kita perbaiki transisi dari menyerang ke bertahan hingga juga beberapa aspek lainnya. Bagaimana juga kita melihat game plan Semen Padang, Kita pelajari bagaimana membongkar pertahanan mereka. Kita eksplor mana-mana yang jadi titik kelemahan mereka yang mungkin bisa kita manfaatkan,” ujar WCP.

Pertandingan ini diprediksi menjadi ujian berikutnya bagi PSIS. Pasalnya, Semen Padang juga mengawali kompetisi dengan kemenangan. Kabau Sirah berhasil membawa pulang tiga poin setelah mengalahkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 1-0 di laga tandang.

Artinya, kedua tim sama-sama datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan pada pertandingan pertama.

Editor: Banu Adikara
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