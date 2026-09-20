PSIS Semarang Tantang Semen Padang, WCP Minta Laskar Mahesa Jenar Tampil Menyerang

JawaPos.com - PSIS Semarang membawa modal positif saat bertandang menghadapi Semen Padang FC pada pekan kedua Pegadaian Championship 2026/2027.

Laskar Mahesa Jenar dijadwalkan melakoni pertandingan di Stadion Patriot Chandra Bhaga, Bekasi, Minggu (20/9).

Skuad besutan Widodo Cahyono Putro atau WCP datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan pada pertandingan pembuka. PSIS sukses mengalahkan PSPS Pekanbaru dengan skor 2-1 di Stadion Jatidiri, Semarang, akhir pekan lalu.

Hasil tersebut menjadi bekal penting bagi PSIS sebelum menjalani laga tandang. Meski begitu, WCP menyadari pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah.

Pasalnya, Kabau Sirah juga mengawali kompetisi dengan hasil positif. Semen Padang mampu membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Persiraja Banda Aceh pada pekan pertama.

Karena itu, WCP meminta para pemain PSIS tetap fokus dan menjaga kesiapan, baik secara fisik maupun mental.

“Pemain sudah siap untuk pertandingan besok. Kami harap semua siap tempur dan mudah-mudahan PSIS bisa mendapatkan poin,” kata WCP, Sabtu (19/9).

PSIS menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan untuk bersaing di Pegadaian Championship musim ini.Namun, WCP memilih tidak terlalu memikirkan penilaian tersebut.

Menurutnya, fokus utama tim saat ini adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi Semen Padang. Mentalitas pemain juga dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam pertandingan.