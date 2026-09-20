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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 20 September 2026 | 17.40 WIB

Kapten Semen Padang FC Tegaskan Kesiapan Tim Hadapi PSIS Semarang: Kami Harus 200 Persen

Latihan skuad Semen Padang. (Istimewa) - Image

Latihan skuad Semen Padang. (Istimewa)

JawaPos.com - Semen Padang FC memastikan kesiapan menghadapi PSIS Semarang pada pekan kedua Pegadaian Championship 2026/27.

Duel kedua tim akan berlangsung di Stadion Patriot Candra Bhaga, Bekasi, Minggu (20/9) malam.

Bek sekaligus kapten Semen Padang FC Safrudin Tahar mengatakan, seluruh pemain dalam kondisi siap untuk menjalani pertandingan.

Dia menyebut tim Kabau Sirah sudah memiliki modal positif setelah meraih kemenangan pada pertandingan pertama.

Semen Padang FC sebelumnya berhasil mengalahkan Persiraja Banda Aceh dengan skor tipis 1-0.

Hasil tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri bagi skuad asuhan Nil Maizar sebelum menghadapi PSIS Semarang.

Meski berstatus sebagai tuan rumah, Semen Padang FC harus memainkan pertandingan di Bekasi.

Kondisi tersebut terjadi karena Stadion Haji Agus Salim, Padang, masih dalam tahap persiapan sehingga belum bisa digunakan sebagai markas tim.

Safrudin Tahar menegaskan situasi tersebut tidak akan mengurangi fokus tim.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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