Jeda FIFA Matchday, Madura United Liburkan Tim 9 Hari: Senin Depan Mulai Latihan Lagi

Skuad Madura United FC saat menjalani pertandingan Super League 2026/2027. Tim diliburkan sembilan hari selama jeda FIFA Matchday. (Madura United)
JawaPos.com - Madura United FC meliburkan skuad selama sembilan hari setelah menang 2-1 atas PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan, Jumat (18/9).
Madura United memanfaatkan jeda FIFA Matchday Super League 2026/2027.
Meski pemain mendapat waktu rehat, tim pelatih tetap memberikan menu latihan mandiri agar kebugaran tetap terjaga.
Keputusan tersebut membuat Hugo Gomes dkk memiliki waktu lebih panjang untuk memulihkan kondisi sebelum kembali menjalani aktivitas bersama.
Skuad Laskar Sape Kerrab dijadwalkan berkumpul lagi di Stadion Gelora Bangkalan pada Senin (28/9) untuk melanjutkan persiapan menghadapi lanjutan kompetisi.
Madura United FC memanfaatkan jeda kompetisi bertepatan dengan agenda FIFA Matchday untuk memberikan waktu istirahat kepada pemain.
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Masa rehat selama sembilan hari dinilai menjadi kesempatan bagi skuad untuk memulihkan kondisi setelah menjalani tiga pekan awal Super League 2026/2027.
Manajer Madura United FC Umar A. Wachdin menjelaskan, keputusan tersebut memang berkaitan langsung dengan jeda kompetisi.
Namun, pemain tidak sepenuhnya lepas dari aktivitas karena jajaran pelatih sudah menyiapkan program latihan yang harus dilakukan secara mandiri.
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