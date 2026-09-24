Azizu Milanesta dan Tristan Raissa Ibrahim Resmi Gabung Garudayaksa FC

JawaPos.com - Garudayaksa FC menambah kekuatan skuadnya dengan mendatangkan dua pemain muda potensial, Azizu Milanesta dan Tristan Raissa Ibrahim. Keduanya resmi diperkenalkan sebagai bagian dari tim untuk menghadapi kompetisi BRI Super League 2026/2027.

Kedatangan Azizu dan Tristan diumumkan melalui akun Instagram resmi Garudayaksa FC pada Rabu (23/9). Perekrutan dua pemain tersebut menjadi bagian dari upaya klub memberikan ruang bagi talenta muda untuk berkembang di level kompetisi yang lebih tinggi.

Azizu Milanesta merupakan pemain yang berposisi sebagai bek kiri. Lahir di Bogor pada 8 Desember 2008, pemain yang merupakan jebolan Asiana Soccer School itu sudah memiliki pengalaman di sejumlah kompetisi kelompok usia.

Azizu pernah memperkuat Dewa United U-16 dan Persik Kediri U-18. Penampilannya bersama Persik di Elite Pro Academy (EPA) turut membuka jalan bagi dirinya untuk mendapatkan kesempatan memperkuat Timnas Indonesia U-17.

Kini, Azizu akan mencoba tantangan baru bersama Garudayaksa FC. Kehadirannya diharapkan bisa menambah pilihan di sektor kiri pertahanan sekaligus memberikan persaingan sehat dalam skuad.

Sementara itu, Tristan Raissa Ibrahim akan memperkuat sektor tengah Garudayaksa FC. Pemain kelahiran 24 Januari 2008 tersebut berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya bermain untuk Dewa United Banten FC.

Tristan dikenal memiliki kemampuan dalam menjaga keseimbangan permainan. Perannya sebagai gelandang bertahan diharapkan bisa membantu tim dalam mengantisipasi serangan lawan sekaligus membangun permainan dari lini tengah.

Bagi kedua pemain, bergabung dengan Garudayaksa FC menjadi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman baru di level senior. Persaingan yang lebih ketat diharapkan dapat membantu mereka meningkatkan kemampuan dan kematangan dalam bermain.

Azizu mengaku senang mendapat kesempatan bergabung dengan Garudayaksa FC. Ia bertekad memanfaatkan kesempatan tersebut untuk terus belajar dan memberikan kontribusi bagi tim.