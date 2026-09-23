Jeda Internasional BRI Super League: 3 Pemain Persita Dapat Panggilan Timnas

Latihan Persita Tangerang. (Istimewa)
JawaPos.com - BRI Super League 2026/27 memasuki jeda internasional pada pekan ini.
Persita Tangerang menjadi salah satu klub yang pemainnya mendapat kesempatan memperkuat timnas pada agenda internasional September hingga awal Oktober 2026.
Tiga pemain Persita yang masuk dalam radar timnas adalah Pablo Ganet bersama Guinea Khatulistiwa, Tamirlan Kozubaev dengan Kirgistan, serta Dion Marxk yang berpeluang menjalani debut bersama Timnas Indonesia.
Ganet menjadi pemain Persita yang akan menjalani pertandingan kompetitif pada jeda internasional kali ini.
Gelandang asal Guinea Khatulistiwa tersebut dipanggil untuk memperkuat negaranya dalam lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2027.
Guinea Khatulistiwa berada di Grup E bersama Sierra Leone, Republik Demokratik Kongo (RD Kongo), dan Zimbabwe.
Mereka dijadwalkan menghadapi RD Kongo di Kinshasa pada 24 September, sebelum bertemu Sierra Leone pada 28 September di Kamerun.
Dua pertandingan tersebut menjadi agenda penting bagi Guinea Khatulistiwa dalam persaingan Grup E.
Ganet pun berkesempatan menambah menit bermain bersama tim nasional sekaligus membawa pengalaman dari kompetisi bersama Persita.
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