Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 23 September 2026 | 15.18 WIB

Jeda Internasional BRI Super League: 3 Pemain Persita Dapat Panggilan Timnas

Latihan Persita Tangerang. (Istimewa) - Image

Latihan Persita Tangerang. (Istimewa)

JawaPos.com - BRI Super League 2026/27 memasuki jeda internasional pada pekan ini.

Persita Tangerang menjadi salah satu klub yang pemainnya mendapat kesempatan memperkuat timnas pada agenda internasional September hingga awal Oktober 2026.

Tiga pemain Persita yang masuk dalam radar timnas adalah Pablo Ganet bersama Guinea Khatulistiwa, Tamirlan Kozubaev dengan Kirgistan, serta Dion Marxk yang berpeluang menjalani debut bersama Timnas Indonesia.

Ganet menjadi pemain Persita yang akan menjalani pertandingan kompetitif pada jeda internasional kali ini.

Gelandang asal Guinea Khatulistiwa tersebut dipanggil untuk memperkuat negaranya dalam lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Guinea Khatulistiwa berada di Grup E bersama Sierra Leone, Republik Demokratik Kongo (RD Kongo), dan Zimbabwe.

Mereka dijadwalkan menghadapi RD Kongo di Kinshasa pada 24 September, sebelum bertemu Sierra Leone pada 28 September di Kamerun.

Dua pertandingan tersebut menjadi agenda penting bagi Guinea Khatulistiwa dalam persaingan Grup E.

Ganet pun berkesempatan menambah menit bermain bersama tim nasional sekaligus membawa pengalaman dari kompetisi bersama Persita.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dua Kali Unggul, Persita Gagal Menang atas PSM Makassar, Carlos Pena Soroti Bola Liar - Image
Sepak Bola Indonesia

Dua Kali Unggul, Persita Gagal Menang atas PSM Makassar, Carlos Pena Soroti Bola Liar

Senin, 21 September 2026 | 01.24 WIB

PSM Makassar Main Imbang 2-2 Kontra Persita Tangerang - Image
Sepak Bola Indonesia

PSM Makassar Main Imbang 2-2 Kontra Persita Tangerang

Minggu, 20 September 2026 | 02.07 WIB

Prediksi Skor Persita Tangerang vs PSM Makassar: Jaga Momentum, Pendekatan Hati-Hati - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Persita Tangerang vs PSM Makassar: Jaga Momentum, Pendekatan Hati-Hati

Sabtu, 19 September 2026 | 18.20 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

5

Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu

8

10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara

9

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

10

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore