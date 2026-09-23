Tiga Kemenangan Beruntun Persija Jadi Catatan Baru Macan Kemayoran sejak Era Super League

Kapten Rizky Ridho dkk saat Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK. (Instagram @rizkyridhoramadhani)
JawaPos.com - Tiga pertandingan pertama berhasil dilewati Persija Jakarta dengan kemenangan, sebuah pencapaian yang belum pernah mereka raih sejak era Indonesia Super League.
Tren positif Persija dimulai ketika bertandang ke markas Borneo FC pada 5 September 2026.
Alexander Jeremejeff dan kawan-kawan mampu membawa pulang tiga poin setelah menang tipis 1-0.
Kemenangan tersebut sekaligus menjadi modal penting Persija untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
Laga duel dua tim besar itu kembali berakhir dengan kemenangan Persija.
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Skuad asuhan Shin Tae-yong mengamankan tiga poin setelah menundukkan Persib dengan skor 2-1.
Persija kemudian melanjutkan catatan positif tersebut ketika menghadapi Java United pada pekan ketiga.
Bermain di Bali pada 19 September 2026, Macan Kemayoran kembali menang dengan skor 1-0.
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