Marselino Ferdinan Gabung Persija, 3 Fakta Menarik Ini Jarang Diketahui

Aksi Marselino Ferdinan saat Timnas Indonesia melawan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (9/6/2026). Marselino Ferdinan kembali bermain di Liga Indonesia bersama Persija Jakarta. Simak tiga fakta menarik perjalanan kariernya di Super League. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Marselino Ferdinan kembali merasakan kompetisi Indonesia setelah resmi bergabung dengan Persija Jakarta. Sebelum itu, ia lebih dulu mencatat sejumlah momen penting bersama Persebaya Surabaya.
Pemain Timnas Indonesia itu mengaku Persija menjadi pilihan yang tepat untuk mengembalikan performa dan kebugarannya.
"Yang pasti sekarang saya melihat tim yang bener-benar serius dan bisa memaksimalkan potensi saya. Saat kondisi seperti ini fokus saya mengembalikan performa dan fitness saya. Persija lah tim yang terbaik untuk saya ke depannya," kata Marselino dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (23/9).
Marselino juga langsung memasang target tinggi bersama Macan Kemayoran. Ia berharap bisa memberikan kontribusi maksimal dan membawa Persija meraih gelar juara.
"Saya akan selalu memberikan yang terbaik dan berharap kami bisa juara bersama di tahun ini. Dengan komposisi pemain dan pelatih sekarang, kami optimistis bisa meraihnya," pungkasnya.
Kembalinya Marselino ke kompetisi Indonesia menjadi momen menarik. Sebab, sebelum berkarier di luar negeri, pemain 22 tahun tersebut lebih dulu mencuri perhatian bersama Persebaya Surabaya.
Berikut tiga fakta menarik perjalanan Marselino Ferdinan di Super League.
Marselino Ferdinan menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia bersama Persebaya Surabaya pada musim 2021/2022, saat kompetisi masih bernama Liga 1.
Menurut data Transfermarkt, debut tersebut terjadi ketika Persebaya menghadapi Persikabo pada 2021. Pelatih Aji Santoso saat itu memasukkan Marselino pada menit ke-65 untuk menggantikan Bruno Moreira.
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