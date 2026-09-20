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Andika Rachmansyah
Minggu, 20 September 2026 | 17.53 WIB

Shin Tae-yong Puji Persija Usai Kalahkan Java United, Sebut Pemain Tampil Sangat Baik

Shin Tae-yong memuji penampilan Persija Jakarta setelah menang 1-0 atas Java United dan meraih tiga kemenangan beruntun di Super League. (Dok. Persija) - Image

Shin Tae-yong memuji penampilan Persija Jakarta setelah menang 1-0 atas Java United dan meraih tiga kemenangan beruntun di Super League. (Dok. Persija)

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong memuji penampilan anak asuhnya setelah meraih kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026/2027. Ia menilai Rizky Ridho dan kawan-kawan tampil sangat baik sepanjang pertandingan.

Persija Jakarta meraih kemenangan tipis 1-0 saat menjamu Java United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (19/9) malam WIB. Gol kemenangan Macan Kemayoran dicetak Arlyansyah Abdulmanan pada menit ke-13.

Shin Tae-yong mengakui kemenangan tersebut diraih dengan susah payah. Pelatih asal Korea Selatan itu pun mengapresiasi para pemain yang mampu menjaga fokus hingga pertandingan berakhir dan mengamankan tiga poin.

"Saya ingin memberikan pujian kepada para pemain karena mereka tampil sangat baik," kata Shin Tae-yong seusai laga, dikutip Minggu (20/9).

"Mereka tidak kehilangan konsentrasi hingga akhir pertandingan dan berhasil meraih kemenangan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa mereka sudah bermain dengan sangat baik," sambungnya.

Meski puas dengan hasil yang diraih, Shin Tae-yong menyadari masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki. Karena itu, ia meminta para pemain terus bekerja keras dan meningkatkan persiapan menghadapi pertandingan berikutnya.

"Ke depannya mungkin akan ada banyak pertandingan seperti ini, tetapi saya berpikir kami harus bekerja lebih keras dan mempersiapkan diri dengan lebih baik," terang Shin Tae-yong.

Kemenangan atas Java United membuat Persija belum terkalahkan dalam tiga pertandingan awal Super League musim ini. Sebelumnya, Macan Kemayoran mengalahkan Borneo FC Samarinda dengan skor 1-0 dan Persib Bandung 2-1.

Tiga kemenangan beruntun tersebut membawa Persija menempati posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi sembilan poin.

Persija memiliki jumlah poin yang sama dengan Madura United di puncak klasemen, tetapi kalah dalam selisih gol.

Editor: Hendra
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