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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 24 September 2026 | 03.45 WIB

Marselino Ferdinan: “Gue Persija!” Eks Wonderkid Persebaya Kirim Pesan ke Jakmania

Marselino Ferdinan, eks wonderkid Persebaya, resmi gabung Persija Jakarta. Ia bawa pengalaman Eropa dan target juara untuk Jakmania di Liga 2026/2027. Ia menyampaikan pesan “Gue Persija!” kepada Jakmania. (Dok. Persija) - Image

Marselino Ferdinan, eks wonderkid Persebaya, resmi gabung Persija Jakarta. Ia bawa pengalaman Eropa dan target juara untuk Jakmania di Liga 2026/2027. Ia menyampaikan pesan “Gue Persija!” kepada Jakmania. (Dok. Persija)

JawaPos.com — Marselino Ferdinan resmi bergabung dengan Persija Jakarta di pengujung masa pendaftaran pemain Super League 2026/2027.

Eks wonderkid Persebaya Surabaya berusia 22 tahun itu membawa pengalaman bermain di Eropa dan Timnas Indonesia untuk memperkuat lini tengah Macan Kemayoran hingga dua musim ke depan.

Kedatangan Marselino menjadi tambahan penting dalam komposisi skuad Persija Jakarta musim ini.

Gelandang kelahiran 2004 tersebut juga datang dengan tekad mengembalikan performa terbaik setelah menjalani perjalanan karier di luar negeri.

Marselino mengawali perjalanan sepak bolanya bersama Persebaya junior sebelum menembus tim senior pada periode 2021/2023.

Setelah meninggalkan Persebaya Surabaya, ia mencoba peruntungan di Eropa dengan memperkuat KMSK Deinze hingga 2024.

Marselino Ferdinan Kembali ke Liga Indonesia

Perjalanan Marselino di Eropa berlanjut bersama Oxford United pada 2024/2025.

Setelah itu, pemain yang dikenal sebagai salah satu talenta muda Indonesia tersebut menjalani masa peminjaman bersama AS Trenčín, klub asal Slovakia, pada musim 2025/2026.

Kini, Marselino Ferdinan kembali ke Indonesia untuk memperkuat Persija Jakarta.

Editor: Hendra
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Sumber: Persija
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