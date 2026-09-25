Marselino Ferdinan Terlambat Pulang, Kerangka Persebaya Sudah Terbentuk di Era Bernardo Tavares

Aksi Marselino Ferdinan saat Timnas Indonesia melawan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (9/6/2026). Marselino Ferdinan kembali ke Liga Indonesia bersama Persija Jakarta setelah perjalanan di Eropa, sementara Persebaya Surabaya melanjutkan proyek Bernardo Tavares. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com — Marselino Ferdinan akhirnya kembali ke Liga Indonesia bersama Persija Jakarta pada pengujung masa pendaftaran pemain, Jumat (25/9/2026), setelah perjalanan panjang di Eropa dan cedera meniskus yang membuatnya menjalani operasi di Spanyol.
Di sisi lain, peluang kembali ke Persebaya Surabaya tak terwujud karena kerangka skuad Green Force di bawah Bernardo Tavares sudah terbentuk.
Kepindahan Marselino Ferdinan ke Persija Jakarta membawa babak baru dalam perjalanan karier pemain berusia 22 tahun tersebut.
Macan Kemayoran mendapatkan tambahan tenaga di lini tengah untuk dua musim ke depan, sementara Marselino memiliki kesempatan untuk memulihkan performa sekaligus kembali mendapatkan ritme bermain di kompetisi Indonesia.
Keputusan tersebut sekaligus menutup kemungkinan Marselino Ferdinan kembali memperkuat Persebaya Surabaya untuk saat ini.
Situasi itu berkaitan dengan momentum dan kebutuhan masing-masing antara pemain serta tim pada bursa pemain kali ini.
Marselino tumbuh melalui akademi Persebaya Surabaya sebelum menembus skuad senior pada periode 2021–2023.
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Setelah meninggalkan Indonesia, ia melanjutkan perjalanan ke Eropa bersama KMSK Deinze hingga 2024, kemudian memperkuat Oxford United pada 2024/2025 dan menjalani masa peminjaman bersama AS Trenčín pada musim 2025/2026.
Perjalanan tersebut membuat Marselino mengantongi pengalaman kompetitif di beberapa lingkungan sepak bola Eropa.
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