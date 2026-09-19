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Andika Rachmansyah
Sabtu, 19 September 2026 | 17.44 WIB

Alexander Jeremejeff Merendah meski Moncer di Persija, Cuaca Masih Jadi Tantangan

Pemain Persija Jakarta Alexander Thomas Jeremejeff berebut bola dengan pemain Brisbane Roar pada laga friendly match di Jakarta Internasional Stadion, Sabtu (29/8/2026). Alexander Jeremejeff tampil tajam bersama Persija dengan dua gol dalam dua laga. Namun, ia mengaku masih beradaptasi dengan cuaca. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pemain Persija Jakarta Alexander Thomas Jeremejeff berebut bola dengan pemain Brisbane Roar pada laga friendly match di Jakarta Internasional Stadion, Sabtu (29/8/2026). Alexander Jeremejeff tampil tajam bersama Persija dengan dua gol dalam dua laga. Namun, ia mengaku masih beradaptasi dengan cuaca. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Penyerang anyar Persija Jakarta, Alexander Jeremejeff, merendah ketika disinggung mengenai penampilannya pada dua laga awal Super League 2026/2027. Meski langsung mencetak dua gol, pemain asal Swedia itu mengaku masih dalam proses beradaptasi.

Jeremejeff langsung menjadi salah satu andalan Macan Kemayoran pada awal musim. Ia mencetak masing-masing satu gol ketika Persija menghadapi Borneo FC dan Persib Bandung.

Pergerakan tanpa bola serta kemampuan penyelesaian akhir Jeremejeff turut membantu Persija menghadapi rapatnya pertahanan kedua lawan tersebut.

Penyerang berusia 32 tahun itu kembali memiliki kesempatan menambah koleksi gol saat Persija menghadapi Java United pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) malam WIB.

Namun, Jeremejeff memilih tidak terlalu larut dengan penampilan apiknya. Ia merasa masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, termasuk kondisi cuaca.

“Saya masih merasa butuh waktu lebih untuk beradaptasi. Tapi awalnya sangat menyenangkan. Saya tidak bisa bilang mudah, tapi saya merasa sangat disambut dengan baik. Taktik dan apa yang diinginkan pelatih dari saya sudah sangat jelas,” kata Jeremejeff pada konferensi pers, dikutip Sabtu (19/9).

“Saya hanya butuh lebih banyak waktu bersama rekan-rekan setim dan tim, serta untuk menyesuaikan diri dengan cuaca, dan saya rasa segalanya akan menjadi lebih baik lagi,” lanjutnya.

Jeremejeff juga tidak mempermasalahkan pertandingan melawan Java United yang harus digelar tanpa kehadiran penonton. Ia memastikan

Persija tetap berusaha memberikan penampilan terbaik meski Jakmania tidak dapat memberikan dukungan langsung dari tribun.

“Kami ingin membuat mereka bangga. Tentu saja, kami ingin menang. Seperti yang sudah saya katakan, suasananya sangat bagus, jadi kami akan turun ke lapangan dan mengerahkan kemampuan 100 persen. Inilah yang pantas mereka dapatkan,” tuturnya.

Editor: Hendra
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