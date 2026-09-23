Calvin Verdonk dan Dean James Belum Gabung, Timnas Indonesia Fokus Hadapi Singapura

JawaPos.com – John Herdman kehilangan dua pemain yang dipilihnya dalam persiapan Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN Cup 2026. Dony Tri Pamungkas dan Yakob Sayuri belum bergabung dalam latihan perdana di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, kemarin (22/9).

Yakob absen karena sakit, sedangkan Dony harus menjalani prosedur setelah pemeriksaan kebugaran. Di tengah kondisi tersebut, Herdman memanggil Rizky Eka Pratama untuk menambah kekuatan skuad. Shayne Pattynama juga sudah bergabung setelah mendapat panggilan susulan.

Total 21 pemain mengikuti latihan perdana yang dipimpin Herdman kemarin. Yang belum hadir tinggal Calvin Verdonk dan Dean James.

Pelatih asal Inggris yang pernah menangani Timnas Kanada itu menyebut persiapan tim berjalan positif. Para pemain yang datang dari luar negeri, terutama mereka yang baru menyelesaikan pertandingan bersama klub, dinilai berada dalam kondisi yang cukup baik.

“Saya pikir para pemain datang dalam kondisi sehat dan mereka berlatih dengan intensitas yang sangat tinggi malam ini,” ujar Herdman tadi malam.

Herdman juga menyadari waktu persiapan menuju laga pertama sangat terbatas. Karena itu, pekerjaan awalnya bukan langsung mencari formula pertandingan, melainkan menyatukan kembali para pemain yang datang dari berbagai klub dan mengembalikan identitas permainan tim.

“Langkah pertama adalah menyatukan kembali kelompok ini dan identitas kami. Kemudian, hal kedua adalah menemukan cara untuk menang,” ucapnya.

Menurut Herdman, turnamen seperti FIFA ASEAN Cup memiliki karakter tersendiri. Setiap pertandingan menuntut tim untuk segera mendapatkan hasil. Karena itu, dia ingin para pemain memahami gaya permainan yang akan diterapkan sekaligus tetap membawa karakter Indonesia di hadapan suporter sendiri.

“Hal pertama dalam turnamen sepak bola adalah mendapatkan tiga poin. Kami harus fokus pada cara kami bermain, siapa kami sebagai tim, dan para penggemar,” tutur Herdman.