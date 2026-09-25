Klasemen FIFA ASEAN Cup 2026: Indonesia Menang 2-0, tapi Masih di Bawah Malaysia

Pelatih John Herman mengarahkan timnya saat melawan Singapura pada FIFA ASEAN Cup di SUGBK, Jakarta, Jumat (25/9/2026). Klasemen FIFA ASEAN Cup 2026 usai Timnas Indonesia kalahkan Singapura 2-0. Garuda di bawah Malaysia karena selisih gol di Grup A. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Singapura pada laga pertama Grup A Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Berikut klasemen sementara grup tersebut.
Timnas Indonesia tampil dominan saat menghadapi Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (25/9) malam WIB. Skuad Garuda berhasil menjinakkan tamunya dengan skor 2-0.
Dua gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak Ragnar Oratmangoen pada menit ke-15 dan Ole Romeny pada menit ke-74. Ole Romeny mencetak gol melalui titik putih setelah Song Ui Young melakukan handball di kotak penalti.
Kemenangan atas Singapura menjadi hasil positif bagi Timnas Indonesia yang mengawali kiprahnya di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan tiga poin. Skuad Garuda pun langsung menempati posisi kedua klasemen sementara Grup A.
Timnas Indonesia berada di bawah Malaysia yang menghuni posisi pertama. Kedua tim sama-sama mengoleksi tiga poin, tetapi Malaysia unggul dalam selisih gol.
Harimau Malaya, julukan Timnas Malaysia, meraih kemenangan telak 3-0 atas Bangladesh pada laga pertama Grup A. Malaysia memiliki selisih gol +3, sedangkan Indonesia +2.
Sementara itu, Singapura menempati peringkat ketiga dan Bangladesh berada di posisi terakhir. Keduanya sama-sama belum mengoleksi poin setelah menelan kekalahan pada laga perdana.
Posisi klasemen masih bisa berubah karena setiap tim masih menyisakan dua pertandingan. Pada matchday kedua Grup A, Timnas Indonesia akan menantang Malaysia, sedangkan Singapura menghadapi Bangladesh.
Dua pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (28/9). Singapura vs Bangladesh dimainkan pukul 16.00 WIB, sedangkan Malaysia vs Indonesia digelar pukul 19.30 WIB di SUGBK.
FIFA ASEAN Cup 2026 menggunakan format single round-robin pada fase grup. Juara masing-masing grup akan langsung melaju ke final untuk memperebutkan trofi juara Division 1.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022