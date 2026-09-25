Klasemen FIFA ASEAN Cup 2026: Indonesia Menang 2-0, tapi Masih di Bawah Malaysia

JawaPos.com - Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Singapura pada laga pertama Grup A Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Berikut klasemen sementara grup tersebut.

Timnas Indonesia tampil dominan saat menghadapi Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (25/9) malam WIB. Skuad Garuda berhasil menjinakkan tamunya dengan skor 2-0.

Dua gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak Ragnar Oratmangoen pada menit ke-15 dan Ole Romeny pada menit ke-74. Ole Romeny mencetak gol melalui titik putih setelah Song Ui Young melakukan handball di kotak penalti.

Kemenangan atas Singapura menjadi hasil positif bagi Timnas Indonesia yang mengawali kiprahnya di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan tiga poin. Skuad Garuda pun langsung menempati posisi kedua klasemen sementara Grup A.

Timnas Indonesia berada di bawah Malaysia yang menghuni posisi pertama. Kedua tim sama-sama mengoleksi tiga poin, tetapi Malaysia unggul dalam selisih gol.

Harimau Malaya, julukan Timnas Malaysia, meraih kemenangan telak 3-0 atas Bangladesh pada laga pertama Grup A. Malaysia memiliki selisih gol +3, sedangkan Indonesia +2.

Sementara itu, Singapura menempati peringkat ketiga dan Bangladesh berada di posisi terakhir. Keduanya sama-sama belum mengoleksi poin setelah menelan kekalahan pada laga perdana.

Posisi klasemen masih bisa berubah karena setiap tim masih menyisakan dua pertandingan. Pada matchday kedua Grup A, Timnas Indonesia akan menantang Malaysia, sedangkan Singapura menghadapi Bangladesh.

Dua pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (28/9). Singapura vs Bangladesh dimainkan pukul 16.00 WIB, sedangkan Malaysia vs Indonesia digelar pukul 19.30 WIB di SUGBK.