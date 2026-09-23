Belum Pernah Menang, Persipura Jayapura Tak Revisi Target Promosi: Evaluasi Besar Segera Dilakukan!

Presiden klub Persipura Jayapura Owen Rahadiyan menegaskan target promosi ke Super League tetap dipertahankan meski tim belum menang dalam dua laga. (I.League)
JawaPos.com — Persipura Jayapura belum meraih kemenangan dalam dua pertandingan terakhir Pegadaian Championship 2026/2027, tetapi target kembali ke Super League tetap dipertahankan manajemen.
Presiden klub Persipura Jayapura, Owen Rahadiyan, menyebut evaluasi menyeluruh segera dilakukan setelah tim hanya meraih satu poin dari dua laga.
Hasil tersebut datang setelah Persipura Jayapura kalah 2-3 dari PS Barito Putera di kandang dan bermain imbang 0-0 melawan Kendal Tornado FC.
Dua hasil itu membuat Mutiara Hitam belum mendapatkan hasil sesuai harapan dalam perjalanan menuju target promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
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Manajemen Persipura Jayapura melakukan evaluasi karena performa tim dalam dua pertandingan terakhir belum sesuai ekspektasi.
Namun, Owen Rahadiyan menegaskan proses tersebut tidak dilakukan secara reaktif hanya karena Persipura Jayapura gagal menang dalam dua laga.
“Setiap keputusan yang kami ambil bukanlah keputusan yang lahir hanya karena hasil dari dua pertandingan terakhir,” kata Owen, Rabu (23/9/2026).
Menurut Owen, evaluasi terhadap Persipura Jayapura sudah berlangsung sejak awal musim Pegadaian Championship 2026/2027.
Manajemen tidak hanya melihat hasil pertandingan, tetapi juga proses yang dijalani tim, tren performa, dinamika internal, serta perkembangan tim secara keseluruhan.
Evaluasi tersebut juga mencakup kebutuhan Persipura Jayapura dalam jangka pendek dan jangka panjang.
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