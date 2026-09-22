Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 22 September 2026 | 13.38 WIB

Persipura Tanpa Dukungan Suporter di Kandang, Bima Ragil Bidik Kebangkitan di Laga Berikutnya

Pemain Persipura Jayapura, Bima Ragil. (Istimewa) - Image

Pemain Persipura Jayapura, Bima Ragil. (Istimewa)

JawaPos.com - Persipura Jayapura harus menjalani Pegadaian Championship 2026/27 dengan kondisi yang tidak ideal.

Mutiara Hitam belum dapat menggunakan Stadion Mandala sebagai markas sendiri sehingga harus bermarkas sementara di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo.

Situasi tersebut membuat Persipura tidak hanya kehilangan keuntungan bermain di kandang, tetapi juga dukungan langsung dari para suporter. Bagi gelandang Persipura, Bima Ragil, absennya suporter di stadion menjadi salah satu kerugian terbesar yang dirasakan tim.

Menurut Bima, kehadiran suporter memiliki peran penting untuk menambah semangat pemain ketika pertandingan berlangsung. Dukungan dari tribun juga bisa menjadi suntikan motivasi ketika tim berada dalam situasi sulit.

"Kalau main di Jayapura, dukungan suporter jadi motivasi kami. Tanpa mereka, kami kehilangan separuh motivasi," ujar Bima Ragil.

Bima menyampaikan hal tersebut setelah tampil dalam pertandingan Persipura melawan Kendal Tornado FC pada Jumat (18/9). Dalam laga tersebut, pemain yang pernah memperkuat Deltras FC itu dinobatkan sebagai Player of the Match.

Meski begitu, Bima tidak ingin kondisi tersebut membuat Persipura terus larut dalam kekecewaan. Ia berharap timnya tetap fokus menjalani kompetisi dan mampu menunjukkan perkembangan hingga akhirnya kembali bermain di Jayapura.

Persipura sendiri belum mendapatkan hasil maksimal dalam dua pertandingan terakhir. Namun, Bima melihat adanya perkembangan positif ketika menghadapi Kendal Tornado FC.

Menurutnya, permainan Persipura mulai menunjukkan peningkatan dibandingkan pertandingan sebelumnya. Karena itu, target berikutnya adalah membawa tim meraih kemenangan dan mengamankan tiga poin.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Persipura vs Kendal Tornado FC: Mutiara Hitam Kunci 3 Poin? - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Persipura vs Kendal Tornado FC: Mutiara Hitam Kunci 3 Poin?

Rabu, 16 September 2026 | 17.50 WIB

Andri Ramawi Ungkap Penyebab Persipura Jayapura Gagal Bawa Pulang Poin dari Markas Barito Putera - Image
Sepak Bola Indonesia

Andri Ramawi Ungkap Penyebab Persipura Jayapura Gagal Bawa Pulang Poin dari Markas Barito Putera

Senin, 14 September 2026 | 05.28 WIB

Persipura Pilih Sidoarjo karena Akses dan Fasilitas, Pertimbangkan Solo dan Semarang - Image
Sepak Bola Indonesia

Persipura Pilih Sidoarjo karena Akses dan Fasilitas, Pertimbangkan Solo dan Semarang

Jumat, 11 September 2026 | 04.30 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore