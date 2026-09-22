Persipura Tanpa Dukungan Suporter di Kandang, Bima Ragil Bidik Kebangkitan di Laga Berikutnya

Pemain Persipura Jayapura, Bima Ragil. (Istimewa)
JawaPos.com - Persipura Jayapura harus menjalani Pegadaian Championship 2026/27 dengan kondisi yang tidak ideal.
Mutiara Hitam belum dapat menggunakan Stadion Mandala sebagai markas sendiri sehingga harus bermarkas sementara di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo.
Situasi tersebut membuat Persipura tidak hanya kehilangan keuntungan bermain di kandang, tetapi juga dukungan langsung dari para suporter. Bagi gelandang Persipura, Bima Ragil, absennya suporter di stadion menjadi salah satu kerugian terbesar yang dirasakan tim.
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Menurut Bima, kehadiran suporter memiliki peran penting untuk menambah semangat pemain ketika pertandingan berlangsung. Dukungan dari tribun juga bisa menjadi suntikan motivasi ketika tim berada dalam situasi sulit.
"Kalau main di Jayapura, dukungan suporter jadi motivasi kami. Tanpa mereka, kami kehilangan separuh motivasi," ujar Bima Ragil.
Bima menyampaikan hal tersebut setelah tampil dalam pertandingan Persipura melawan Kendal Tornado FC pada Jumat (18/9). Dalam laga tersebut, pemain yang pernah memperkuat Deltras FC itu dinobatkan sebagai Player of the Match.
Meski begitu, Bima tidak ingin kondisi tersebut membuat Persipura terus larut dalam kekecewaan. Ia berharap timnya tetap fokus menjalani kompetisi dan mampu menunjukkan perkembangan hingga akhirnya kembali bermain di Jayapura.
Persipura sendiri belum mendapatkan hasil maksimal dalam dua pertandingan terakhir. Namun, Bima melihat adanya perkembangan positif ketika menghadapi Kendal Tornado FC.
Menurutnya, permainan Persipura mulai menunjukkan peningkatan dibandingkan pertandingan sebelumnya. Karena itu, target berikutnya adalah membawa tim meraih kemenangan dan mengamankan tiga poin.
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