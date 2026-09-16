Prediksi Skor Persipura vs Kendal Tornado FC: Mutiara Hitam Kunci 3 Poin?

JawaPos.com - Persipura Jayapura akan menjamu Kendal Tornado FC pada pekan kedua Championship 2026/2027 di Stadion Delta Sidoarjo, Jumat (18/9). Mutiara Hitam membidik kemenangan untuk bangkit setelah hasil kurang memuaskan pada pertandingan pembuka.

Persipura mengawali kompetisi dengan kekalahan 2-3 dari PS Barito Putera di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Sabtu (12/9). Hasil tersebut membuat tim asuhan Andri Ramawi harus segera melakukan evaluasi sebelum kembali bertanding.

Kini, Persipura memiliki kesempatan tampil sebagai tuan rumah. Faktor tersebut bisa menjadi modal bagi Ruben Sanadi dan kawan-kawan untuk mengamankan tiga poin sekaligus membangun kembali kepercayaan diri.

“Saya harap pada laga kedua bisa mendapatkan poin penuh dan bisa lebih baik lagi daripada lawan Barito Putera,” kata Andri Ramawi dilansir iLeague.

Persipura tidak hanya membutuhkan hasil positif, tetapi juga harus memperbaiki sejumlah kekurangan yang terlihat pada laga pertama. Tim pelatih terus menggenjot persiapan agar para pemain lebih siap menjalankan skema permainan yang telah disiapkan.

Kesalahan yang terjadi ketika menghadapi Barito Putera menjadi bahan evaluasi. Persipura tentu tidak ingin kembali kehilangan poin setelah mampu mencetak dua gol pada pertandingan pembuka.

Di sisi lain, Kendal Tornado FC datang dengan modal yang berbeda. Tim asal Kendal tersebut berhasil mengawali kompetisi dengan kemenangan 1-0 atas De Red FC di Surabaya.

Gol tunggal kemenangan Kendal Tornado FC dicetak Ibnu Hajar pada menit ke-81. Hasil tersebut membuat mereka memiliki kepercayaan diri lebih sebelum menghadapi Persipura.

Kondisi kedua tim membuat pertandingan diperkirakan berlangsung ketat. Persipura memiliki kebutuhan lebih besar untuk meraih kemenangan, sedangkan Kendal Tornado FC berusaha mempertahankan tren positif setelah meraih tiga poin pada laga perdana.