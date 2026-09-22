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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 23 September 2026 | 03.36 WIB

Dewa United Puncaki Klasemen BRI Super League, Osmar Loss Siapkan Strategi Lawan Persib

Pelatih Dewa United Osmar Loss. (Istimewa)&nbsp; - Image

Pelatih Dewa United Osmar Loss. (Istimewa)&nbsp;

JawaPos.com - Dewa United Banten FC menjadi salah satu tim yang tampil konsisten dan memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 10 poin dari empat pertandingan BRI Super League 2026/27.

Meski berada di posisi teratas, pelatih Dewa United Osmar Loss meminta anak asuhnya tidak terlena dengan hasil yang sudah diraih.

Menurut dia, perjalanan kompetisi masih panjang sehingga tim harus tetap menjaga fokus dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya.

Osmar juga menyadari posisi Dewa United di puncak klasemen tidak sepenuhnya bisa menjadi patokan. Sebab timnya sudah memainkan satu pertandingan lebih banyak dibandingkan sejumlah pesaing.

"Saya setuju kami memiliki awal yang bagus. Kami berada di puncak klasemen, tetapi kami tidak boleh lupa bahwa kami bertanding satu kali lebih banyak dibanding tim-tim lain. Karena itu, sangat penting bagi kami untuk mendapatkan tiga poin," ujar Osmar Loss.

BRI Super League 2026/27 saat ini memasuki jeda internasional bertepatan dengan FIFA Matchday.

Masa jeda tersebut akan dimanfaatkan Dewa United untuk melakukan persiapan sebelum kembali menjalani pertandingan.

Lawan berikutnya yang sudah menunggu adalah Persib Bandung.

Dewa United dijadwalkan bertandang ke markas Maung Bandung pada Minggu (11/10).

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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