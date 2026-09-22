6 Pemain Persija Perkuat Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2026, Macan Kemayoran Beri Dukungan

Rizky Ridho menjadi salah satu dari dua pemain Persija Jakarta yang masuk 10 besar market value termahal Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. (Persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta mengirimkan enam pemainnya untuk memperkuat Timnas Indonesia pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026.
Keenam pemain tersebut adalah Nadeo Argawinata, Rizky Ridho Ramadhany, Dony Tri Pamungkas, Jordi Amat, Rayhan Hannan, dan Shayne Pattynama.
Para pemain tersebut telah bergabung dengan skuad Garuda yang tengah mempersiapkan diri menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini akan berlangsung di Jakarta, termasuk pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Baca Juga:Dominasi Persija Jakarta! 2 Pemain Masuk 10 Besar Termahal Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026
Pemanggilan enam pemain Persija menjadi bentuk kontribusi Macan Kemayoran terhadap Timnas Indonesia. Klub juga memberikan dukungan kepada para pemain yang untuk sementara harus meninggalkan tim guna menjalankan tugas bersama skuad Merah Putih.
Indonesia tergabung di Grup A dan memiliki peluang untuk melangkah hingga pertandingan final. Jika mampu menjadi juara grup, Timnas Indonesia akan menghadapi pemenang Grup B yang dihuni Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina.
Bagi Persija, kesempatan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri. Enam pemain yang dipanggil diharapkan bisa membawa pengalaman serta hasil kerja keras selama memperkuat klub ke level internasional.
Manajer Persija, Ardhi Tjahjoko, turut memberikan apresiasi atas pemanggilan tersebut. Ia berharap para pemain bisa menunjukkan kemampuan terbaik dan memberikan kontribusi bagi Timnas Indonesia.
“Selama ini mereka telah bekerja keras bersama Persija. Sekarang saatnya mereka berkontribusi untuk timnas dan untuk Indonesia. Kami ingin agar Ridho dan lainnya dapat menunjukkan kemampuan terbaik dan berujung pada prestasi Indonesia di FIFA ASEAN Cup. Kita doakan agar Timnas bisa meraih juara,” ujar Ardhi.
Nadeo, Ridho, Dony, Jordi, Hannan, dan Shayne kini memiliki tugas yang sama bersama Timnas Indonesia. Mereka diharapkan bisa menjalankan perannya dengan maksimal selama turnamen berlangsung.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu
10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022