Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 23 September 2026 | 06.54 WIB

6 Pemain Persija Perkuat Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2026, Macan Kemayoran Beri Dukungan

Rizky Ridho menjadi salah satu dari dua pemain Persija Jakarta yang masuk 10 besar market value termahal Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. (Persija) - Image

Rizky Ridho menjadi salah satu dari dua pemain Persija Jakarta yang masuk 10 besar market value termahal Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. (Persija)

JawaPos.com - Persija Jakarta mengirimkan enam pemainnya untuk memperkuat Timnas Indonesia pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026.

Keenam pemain tersebut adalah Nadeo Argawinata, Rizky Ridho Ramadhany, Dony Tri Pamungkas, Jordi Amat, Rayhan Hannan, dan Shayne Pattynama.

Para pemain tersebut telah bergabung dengan skuad Garuda yang tengah mempersiapkan diri menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini akan berlangsung di Jakarta, termasuk pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Pemanggilan enam pemain Persija menjadi bentuk kontribusi Macan Kemayoran terhadap Timnas Indonesia. Klub juga memberikan dukungan kepada para pemain yang untuk sementara harus meninggalkan tim guna menjalankan tugas bersama skuad Merah Putih.

Indonesia tergabung di Grup A dan memiliki peluang untuk melangkah hingga pertandingan final. Jika mampu menjadi juara grup, Timnas Indonesia akan menghadapi pemenang Grup B yang dihuni Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina.

Bagi Persija, kesempatan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri. Enam pemain yang dipanggil diharapkan bisa membawa pengalaman serta hasil kerja keras selama memperkuat klub ke level internasional.

Manajer Persija, Ardhi Tjahjoko, turut memberikan apresiasi atas pemanggilan tersebut. Ia berharap para pemain bisa menunjukkan kemampuan terbaik dan memberikan kontribusi bagi Timnas Indonesia.

“Selama ini mereka telah bekerja keras bersama Persija. Sekarang saatnya mereka berkontribusi untuk timnas dan untuk Indonesia. Kami ingin agar Ridho dan lainnya dapat menunjukkan kemampuan terbaik dan berujung pada prestasi Indonesia di FIFA ASEAN Cup. Kita doakan agar Timnas bisa meraih juara,” ujar Ardhi.

Nadeo, Ridho, Dony, Jordi, Hannan, dan Shayne kini memiliki tugas yang sama bersama Timnas Indonesia. Mereka diharapkan bisa menjalankan perannya dengan maksimal selama turnamen berlangsung.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pengamat Heran Shayne Pattynama Dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Pengamat Heran Shayne Pattynama Dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 19.51 WIB

Tinggal Hitungan Hari, 3 Pemain Belum Gabung Timnas Indonesia Jelang FIFA ASEAN Cup 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Tinggal Hitungan Hari, 3 Pemain Belum Gabung Timnas Indonesia Jelang FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 16.45 WIB

Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Dipanggil Timnas Indonesia, Ini Pesan Pelatih Persib Bandung - Image
Sepak Bola Indonesia

Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Dipanggil Timnas Indonesia, Ini Pesan Pelatih Persib Bandung

Selasa, 22 September 2026 | 13.20 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

5

Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu

8

10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara

9

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

10

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore