6 Pemain Persija Perkuat Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2026, Macan Kemayoran Beri Dukungan

JawaPos.com - Persija Jakarta mengirimkan enam pemainnya untuk memperkuat Timnas Indonesia pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026.

Keenam pemain tersebut adalah Nadeo Argawinata, Rizky Ridho Ramadhany, Dony Tri Pamungkas, Jordi Amat, Rayhan Hannan, dan Shayne Pattynama.

Para pemain tersebut telah bergabung dengan skuad Garuda yang tengah mempersiapkan diri menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini akan berlangsung di Jakarta, termasuk pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Pemanggilan enam pemain Persija menjadi bentuk kontribusi Macan Kemayoran terhadap Timnas Indonesia. Klub juga memberikan dukungan kepada para pemain yang untuk sementara harus meninggalkan tim guna menjalankan tugas bersama skuad Merah Putih.

Indonesia tergabung di Grup A dan memiliki peluang untuk melangkah hingga pertandingan final. Jika mampu menjadi juara grup, Timnas Indonesia akan menghadapi pemenang Grup B yang dihuni Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina.

Bagi Persija, kesempatan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri. Enam pemain yang dipanggil diharapkan bisa membawa pengalaman serta hasil kerja keras selama memperkuat klub ke level internasional.

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Manajer Persija, Ardhi Tjahjoko, turut memberikan apresiasi atas pemanggilan tersebut. Ia berharap para pemain bisa menunjukkan kemampuan terbaik dan memberikan kontribusi bagi Timnas Indonesia.

“Selama ini mereka telah bekerja keras bersama Persija. Sekarang saatnya mereka berkontribusi untuk timnas dan untuk Indonesia. Kami ingin agar Ridho dan lainnya dapat menunjukkan kemampuan terbaik dan berujung pada prestasi Indonesia di FIFA ASEAN Cup. Kita doakan agar Timnas bisa meraih juara,” ujar Ardhi.