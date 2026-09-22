Dominasi Persija Jakarta! 2 Pemain Masuk 10 Besar Termahal Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com — Persija Jakarta menyumbang dua pemain dalam 10 besar market value termahal Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, yakni Rizky Ridho dan Jordi Amat.

Keduanya masuk daftar skuad 23 pemain pilihan John Herdman yang akan tampil di FIFA ASEAN Cup 2026, dengan nilai pasar masing-masing Rp 11,30 miliar dan Rp 9,56 miliar.

Siapa Dua Pemain Persija Jakarta dengan Nilai Pasar Tertinggi?

Rizky Ridho menjadi pemain Persija Jakarta dengan nilai pasar tertinggi dalam daftar tersebut, sekaligus menempati peringkat kesembilan dari 10 pemain Timnas Indonesia paling berharga.

Bek berusia 24 tahun itu memiliki market value Rp 11,30 miliar dengan catatan 54 caps bersama Timnas Indonesia.

Di bawah Rizky Ridho, terdapat Jordi Amat yang juga memperkuat Persija Jakarta dan berada di posisi ke-10 dalam daftar pemain termahal skuad Garuda.

Pemain berusia 34 tahun tersebut mempunyai nilai pasar Rp 9,56 miliar serta telah mengoleksi 22 caps bersama Timnas Indonesia.

Kehadiran Rizky Ridho dan Jordi Amat membuat Persija Jakarta menjadi satu-satunya klub Indonesia yang menyumbangkan dua pemain dalam daftar 10 besar tersebut.