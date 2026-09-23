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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 23 September 2026 | 14.29 WIB

Eliano Reijnders Sambut Kemenangan Persib Bandung di Jepara, Bobotoh Bikin Serasa Main di Kandang

Pemain Persib Bandung&nbsp;Eliano Reijnders. (Dok. Persib Bandung) - Image

Pemain Persib Bandung&nbsp;Eliano Reijnders. (Dok. Persib Bandung)

JawaPos.com - Persib Bandung berhasil kembali ke jalur kemenangan setelah meraih hasil positif saat bertandang ke markas Persijap Jepara.

Kemenangan di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (20/9), disambut gembira bek Persib Bandung Eliano Reijnders.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Persib Bandung setelah sebelumnya harus mengakui keunggulan Persija Jakarta.

Eliano Reijnders menilai timnya mampu memberikan respons yang tepat dengan kembali meraih kemenangan pada pertandingan berikutnya.

Menurut Reijnders, kemenangan di Jepara menunjukkan bahwa Persib Bandung tidak berlarut-larut dalam kekecewaan setelah hasil buruk di Jakarta.

Para pemain mampu segera bangkit dan kembali menunjukkan performa yang diharapkan.

"Saya rasa ini kemenangan yang bagus. Setelah kalah di Jakarta, saya pikir kami memperlihatkan bahwa kami sudah kembali ke jalur yang benar (kemenangan)," kata Reijnders.

Kemenangan tersebut juga terasa penting karena Persib Bandung sedang menjalani periode yang cukup padat.

\Sebelum menghadapi Persijap, skuad Pangeran Biru harus menjalani pertandingan tandang melawan Persija Jakarta dan klub asal Korea Selatan, FC Seoul.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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