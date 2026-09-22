Persib Bandung Menang Dramatis di Jepara, Marc Klok Soroti Perjalanan Panjang dari Korea Selatan

Marc Klok ingin menang lawan PSM Makassar. (Marc Klok)
JawaPos.com - Persib Bandung harus bekerja keras untuk membawa pulang tiga poin dari markas Persijap Jepara pada pekan ketiga Super League 2026/27.
Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah, Minggu (20/9/2026), Maung Bandung menang dengan skor 2-1.
Gelandang sekaligus kapten Persib Bandung, Marc Klok, mengakui kemenangan tersebut tidak didapat dengan mudah. Pasalnya, tim baru saja menjalani perjalanan panjang dari Korea Selatan setelah menghadapi FC Seoul pada ajang AFC Champions League Two (ACL Two), Rabu (16/9/2026).
Perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan Persib Bandung sebelum menghadapi Persijap menjadi lebih menantang, terutama karena waktu pemulihan pemain cukup terbatas.
Namun, situasi tersebut tidak menghalangi Persib Bandung untuk tampil maksimal. Klok menilai seluruh pemain mampu menjaga sikap dan fokus hingga akhirnya membawa pulang tiga poin dari Jepara.
"Berapa jam perjalanan kita? 13 jam, perjalanan cukup jauh dan suasana di sana, kita tahu persiapan tim seperti sulit. Tapi akhirnya kita tiba di sana dan menang," kata Klok seusai pertandingan.
Persib Bandung bahkan harus tertinggal lebih dahulu dalam pertandingan tersebut. Persijap membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez yang sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-12.
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Tertinggal satu gol tidak membuat Persib Bandung kehilangan arah. Tim asuhan Igor Tolic mampu memberikan respons cepat melalui Thom Haye pada menit ke-21.
Pertandingan kemudian berjalan semakin ketat. Persib Bandung akhirnya berbalik unggul pada menit ke-55 setelah Uilliam Barros mencatatkan namanya di papan skor.
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