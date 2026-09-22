Najeeb Yakubu Pastikan Persijap Jepara Bangkit Usai Kalah dari Persib Bandung

Aksi Najeeb Yakubu saat laga melawan Persib Bandung. (Dok. Persijap Jepara)
JawaPos.com - Persijap Jepara masih sulit keluar dari rentetan kekalahan setelah tumbang dari Persib Bandung di pekan ketiga Super League. Laga yang berakhir dengan skor 1-2 tersebut dimainkan di Gelora Bumi Kartini, Minggu (20/9).
Kekalahan dari Persib membuat Najeeb Yakubu mengungkapkan kekecewaannya di sosial media. Ia merasa laga melawan juara bertahan Super League tersebut merupakan pertandingan yang berat.
Meskipun demikian, Najeeb Yakubu ingin Persijap tetap optimis meraih kemenangan perdananya. Ia memastikan bahwa para pemain tetap menunjukkan semangatnya.
"Pertandingan berat semalam. Tidak ada alasan. Kita terus maju, kita terus berjuang. Alhamdulillah, selalu," tulis Najeeb Yakubu di Instagram.
Setelah resmi kembali, Mario Lemos langsung memainkan Najeeb di sisi kanan pertahanan. Ia bermain 90 menit dan mendapatkan satu kartu kuning.
Secara statistik permainan, pemain timnas Niger tersebut menjalankan tugasnya dengan baik sebagai bek kanan. Melansir I League, Najeeb melakukan tiga sapuan, lima intersep, dan satu tekel.
Di sisi lain, Najeeb beberapa kali membantu penyerangan Persijap. Bek 26 tahun itu menciptakan dua kreasi peluang dan satu dribel sukses.
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