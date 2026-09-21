Harapan Presiden Madura United Atas Performa Tim di Awal Musim

Madura United mencatat kemenangan sempurna di tiga laga awal Super League 2026/2027. (I.League)
JawaPos.com - Madura United FC menjadi salah satu dari dua tim yang berhasil menyapu bersih tiga pertandingan awal Super League 2026/2027. Persija Jakarta menjadi tim lainnya yang juga mencatatkan tiga kemenangan beruntun.
Laskar Sape Kerrab mengawali kompetisi dengan mengalahkan Persijap Jepara 2-0. Tren positif tersebut berlanjut ketika Madura United menundukkan PSS Sleman dengan skor 3-1 pada pekan kedua.
Terbaru, Madura United kembali mengamankan tiga poin setelah menundukkan PSIM Yogyakarta 2-1 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9) malam. Sempat tertinggal melalui gol Nermin Haljeta, Madura United mampu membalikkan keadaan lewat gol Jorge Mendonca dan Gali Freitas.
Presiden Madura United, Achsanul Qosasi, berharap catatan positif tersebut tidak hanya menjadi momentum pada awal musim. Dia ingin performa anak asuh Jose Gomes tetap stabil hingga kompetisi berakhir.
Menurutnya, kemenangan beruntun menjadi indikator penting untuk melihat konsistensi sebuah tim. Dia meminta Madura United tidak cepat puas hanya karena mampu meraih hasil sempurna dalam tiga pertandingan awal.
“Laga kedua dan ketiga selalu jadi ujian yang sesungguhnya. Menang sekali bisa karena semangat awal musim, tapi menang tiga kali berturut-turut itu namanya konsistensi,” ujar Achsanul Qosasi.
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Madura United kini memiliki modal penting untuk melanjutkan perjalanan di Super League 2026/2027. Namun, perjalanan kompetisi masih panjang, masih menyisakan 31 laga.
Achsanul Qosasi berharap Hugo Gomes dkk tetap menjaga fokus, kerja keras, serta semangat yang telah ditunjukkan dalam tiga pertandingan pertama. “Kami berharap performa ini bisa terus stabil sampai akhir kompetisi. Jangan sampai hanya bagus di awal, tetapi kemudian menurun,” tegasnya.
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