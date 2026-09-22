Oscar Bruzon Liburkan Pemain Bhayangkara FC Jelang Laga Lawan Arema FC dan Madura United

Pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon. (Istimewa)
JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC memanfaatkan jeda internasional FIFA Matchday untuk memberikan waktu istirahat kepada para pemain.
Pelatih Oscar Bruzon memutuskan skuadnya mendapat jatah libur selama lima hingga enam hari setelah menjalani rangkaian pertandingan dan latihan dalam beberapa pekan terakhir.
Jeda internasional FIFA Matchday berlangsung pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Momen tersebut dinilai tepat bagi Bhayangkara FC untuk mengembalikan kondisi fisik pemain setelah menjalani persiapan dan pertandingan dengan intensitas tinggi selama sekitar enam pekan.
Baca Juga:Bhayangkara Presisi Lampung FC Raih Kemenangan Perdana, Gol Allano Lima Jadi Kado untuk Putrinya
Sebelum kompetisi memasuki masa jeda, Bhayangkara FC berhasil mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan.
Tim berjuluk The Guardians itu bermain imbang 1-1 saat menghadapi Persebaya Surabaya, kemudian kembali meraih hasil seri 2-2 ketika berjumpa Dewa United Banten FC.
Bhayangkara FC menutup rangkaian pertandingan tersebut dengan kemenangan. Isenmulang Kalteng FC berhasil dikalahkan dengan skor 2-0.
Hasil tersebut membuat Oscar Bruzon cukup puas dengan perkembangan timnya. Pelatih asal Spanyol itu menilai Bhayangkara FC menunjukkan progres positif meski harus menghadapi sejumlah lawan kuat pada awal kompetisi.
Baca Juga:Tekuk Isenmulang Kalteng FC, Bhayangkara FC Raih Kemenangan Perdana di Super League 2026/2027
"Kalender pertandingan kami sangat sulit karena harus berhadapan dengan banyak tim papan atas di awal kompetisi. Namun, ini bagus untuk melihat sejauh mana kami mampu bersaing," ujar Oscar.
Menurutnya, penilaian terhadap tim bukan hanya berdasarkan hasil akhir pertandingan. Perkembangan permainan yang ditunjukkan para pemain dalam beberapa pekan terakhir juga menjadi hal yang membuatnya puas.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022