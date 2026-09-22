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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 22 September 2026 | 13.53 WIB

Oscar Bruzon Liburkan Pemain Bhayangkara FC Jelang Laga Lawan Arema FC dan Madura United

Pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon. (Istimewa) - Image

Pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon. (Istimewa)

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC memanfaatkan jeda internasional FIFA Matchday untuk memberikan waktu istirahat kepada para pemain.

Pelatih Oscar Bruzon memutuskan skuadnya mendapat jatah libur selama lima hingga enam hari setelah menjalani rangkaian pertandingan dan latihan dalam beberapa pekan terakhir.

Jeda internasional FIFA Matchday berlangsung pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Momen tersebut dinilai tepat bagi Bhayangkara FC untuk mengembalikan kondisi fisik pemain setelah menjalani persiapan dan pertandingan dengan intensitas tinggi selama sekitar enam pekan.

Sebelum kompetisi memasuki masa jeda, Bhayangkara FC berhasil mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan.

Tim berjuluk The Guardians itu bermain imbang 1-1 saat menghadapi Persebaya Surabaya, kemudian kembali meraih hasil seri 2-2 ketika berjumpa Dewa United Banten FC.

Bhayangkara FC menutup rangkaian pertandingan tersebut dengan kemenangan. Isenmulang Kalteng FC berhasil dikalahkan dengan skor 2-0.

Hasil tersebut membuat Oscar Bruzon cukup puas dengan perkembangan timnya. Pelatih asal Spanyol itu menilai Bhayangkara FC menunjukkan progres positif meski harus menghadapi sejumlah lawan kuat pada awal kompetisi.

"Kalender pertandingan kami sangat sulit karena harus berhadapan dengan banyak tim papan atas di awal kompetisi. Namun, ini bagus untuk melihat sejauh mana kami mampu bersaing," ujar Oscar.

Menurutnya, penilaian terhadap tim bukan hanya berdasarkan hasil akhir pertandingan. Perkembangan permainan yang ditunjukkan para pemain dalam beberapa pekan terakhir juga menjadi hal yang membuatnya puas.

Editor: Banu Adikara
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