Tim Paling Gacor dari Jawa Timur! Madura United Diharapkan Konsisten Raih Poin di Super League

JawaPos.com — Madura United FC menjadi tim Jawa Timur dengan perolehan poin tertinggi setelah menyapu bersih tiga laga awal Super League 2026/2027.

Laskar Sape Kerrab mengoleksi 9 poin dari tiga pertandingan dan menempati peringkat kedua klasemen sementara setelah mengalahkan Persijap Jepara, PSS Sleman, dan PSIM Yogyakarta.

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Madura United Sapu Bersih Tiga Laga Madura United FC mengawali Super League 2026/2027 dengan kemenangan 2-0 atas Persijap Jepara pada pertandingan pertama.

Hasil tersebut menjadi modal positif bagi tim asuhan Jose Gomes untuk melanjutkan tren kemenangan pada pekan berikutnya.

Pada pekan kedua, Madura United kembali menunjukkan ketajamannya dengan menundukkan PSS Sleman 3-1.

Dua kemenangan beruntun membuat Laskar Sape Kerrab mulai menunjukkan konsistensi sekaligus menjaga posisi di papan atas klasemen sementara.

Tren tersebut berlanjut saat Madura United menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9/2026) malam.

Tiga poin kembali diamankan setelah mereka membalikkan keadaan dari ketertinggalan 0-1 menjadi kemenangan 2-1.