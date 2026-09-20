Prediksi Skor Persis Solo vs PSBS Biak: Bayang-Bayang Kekalahan 5-0

JawaPos.com - PSBS Biak membawa misi bangkit saat menghadapi Persis Solo pada pertandingan kedua Grup B Pegadaian Championship 2026/27. Duel kedua tim berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Minggu (20/9) malam.

PSBS datang dengan modal kurang baik setelah dibayangi kekalahan telak pada pertandingan perdana. Tim berjuluk Badai Pasifik itu menyerah 0-5 dari Deltras FC di Stadion Sriwedari Solo, Minggu (13/9).

Namun, Pelatih PSBS Biak, Miskardi Hamin, memastikan kondisi timnya sudah lebih siap menghadapi Persis. Sejumlah pemain yang sebelumnya absen karena cedera maupun akumulasi kartu kuning telah kembali dan siap dimainkan.

Kembalinya beberapa pemain tersebut menjadi tambahan kekuatan bagi PSBS. Miskardi berharap timnya bisa menunjukkan permainan lebih baik dibandingkan pertandingan pertama.

"Untuk pertandingan kedua menghadapi Persis Solo, persiapan tim cukup baik walaupun kita akui baru berkumpul selama dua pekan," ujar Miskardi, Sabtu (19/9), dilansir iLeague.

Miskardi juga telah melakukan evaluasi terhadap kekalahan dari Deltras FC. Menurutnya, hasil tersebut tidak terlepas dari sejumlah kesalahan yang dilakukan para pemain sendiri.

"Secara hasil, kita memang kalah 0-5. Tapi dari pemain, saya pikir sudah maksimal dengan waktu persiapan yang minim. Gol-gol lawan terjadi karena kesalahan sendiri," katanya.

Menghadapi Persis, Miskardi menyadari lawannya memiliki materi pemain yang cukup berkualitas. Kehadiran tiga pemain asing serta sejumlah pemain berpengalaman membuat Laskar Sambernyawa tetap menjadi tim yang harus diwaspadai.

"Kita tahu, Persis Solo ada tiga pemain asing yang merupakan pemain bagus. Mereka juga punya pemain berpengalaman. Intinya semua pemain Persis berbahaya dan perlu diwaspadai," tegasnya.