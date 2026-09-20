Prediksi Skor Persis Solo vs PSBS Biak: Bayang-Bayang Kekalahan 5-0

Prediksi skor Persis Solo vs PSBS Biak di Championship 2026/27. Kedua tim mengusung misi bangkit setelah kalah di laga perdana. (Dok. iLeague)
JawaPos.com - PSBS Biak membawa misi bangkit saat menghadapi Persis Solo pada pertandingan kedua Grup B Pegadaian Championship 2026/27. Duel kedua tim berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Minggu (20/9) malam.
PSBS datang dengan modal kurang baik setelah dibayangi kekalahan telak pada pertandingan perdana. Tim berjuluk Badai Pasifik itu menyerah 0-5 dari Deltras FC di Stadion Sriwedari Solo, Minggu (13/9).
Namun, Pelatih PSBS Biak, Miskardi Hamin, memastikan kondisi timnya sudah lebih siap menghadapi Persis. Sejumlah pemain yang sebelumnya absen karena cedera maupun akumulasi kartu kuning telah kembali dan siap dimainkan.
Kembalinya beberapa pemain tersebut menjadi tambahan kekuatan bagi PSBS. Miskardi berharap timnya bisa menunjukkan permainan lebih baik dibandingkan pertandingan pertama.
"Untuk pertandingan kedua menghadapi Persis Solo, persiapan tim cukup baik walaupun kita akui baru berkumpul selama dua pekan," ujar Miskardi, Sabtu (19/9), dilansir iLeague.
Miskardi juga telah melakukan evaluasi terhadap kekalahan dari Deltras FC. Menurutnya, hasil tersebut tidak terlepas dari sejumlah kesalahan yang dilakukan para pemain sendiri.
"Secara hasil, kita memang kalah 0-5. Tapi dari pemain, saya pikir sudah maksimal dengan waktu persiapan yang minim. Gol-gol lawan terjadi karena kesalahan sendiri," katanya.
Menghadapi Persis, Miskardi menyadari lawannya memiliki materi pemain yang cukup berkualitas. Kehadiran tiga pemain asing serta sejumlah pemain berpengalaman membuat Laskar Sambernyawa tetap menjadi tim yang harus diwaspadai.
"Kita tahu, Persis Solo ada tiga pemain asing yang merupakan pemain bagus. Mereka juga punya pemain berpengalaman. Intinya semua pemain Persis berbahaya dan perlu diwaspadai," tegasnya.
Meski demikian, Persis juga belum mendapatkan hasil positif pada pertandingan perdana. Laskar Sambernyawa kalah 0-2 dari Persela Lamongan di Stadion Surajaya, Minggu (13/9).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang
Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!
Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022