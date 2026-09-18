Persis Solo Resmi Tunjuk Dedy Gusmawan sebagai Asisten Pelatih, Incar Tiket Promosi ke Super League

Persis perkenalkan Dedy Gusmawan sebagai Asisten Pelatih. (Istimewa)
JawaPos.com - Persis Solo resmi menambah kekuatan di jajaran staf pelatih dengan menunjuk Dedy Gusmawan sebagai asisten pelatih untuk menghadapi kompetisi Pegadaian Championship 2026/27.
Kehadiran Dedy diharapkan bisa membantu Laskar Sambernyawa dalam mempersiapkan tim sepanjang musim.
Dedy bukan sosok baru di dunia kepelatihan sepak bola Indonesia. Sebelum bergabung dengan Persis Solo, ia tercatat pernah menjadi asisten pelatih Malut United FC.
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Pengalamannya juga mencakup level tim nasional setelah dipercaya menjadi bagian dari staf kepelatihan Timnas Indonesia U-19.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu modal Dedy untuk menjalankan peran barunya bersama Persis. Ia diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam proses persiapan, evaluasi, hingga pengembangan permainan tim selama menjalani kompetisi.
Dedy mengaku antusias mendapatkan kesempatan untuk bekerja bersama Persis Solo. Menurutnya, Laskar Sambernyawa merupakan salah satu klub besar di Indonesia yang memiliki dukungan suporter dalam jumlah besar.
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“Saya sangat senang karena kita tahu Persis tim besar dengan basis suporter besar. Jadi suatu kehormatan bisa bekerja untuk Persis,” ujar Dedy, Jumat (18/9).
Bergabungnya Dedy juga dibarengi dengan target besar yang ingin dicapai Persis Solo musim ini. Tim asal Kota Bengawan tersebut berambisi kembali ke kompetisi BRI Super League setelah harus menjalani persaingan di Pegadaian Championship.
Dedy memahami bahwa keinginan untuk kembali ke kasta tertinggi bukan hanya menjadi target klub dan pemain. Antusiasme suporter Persis juga menjadi bagian penting dalam perjalanan tim sepanjang musim.
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Jawa Pos
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